Air France : les passagers devront porter un masque pour prendre l'avion

et Youen Tanguy

publié le 04/05/2020 à 23:14

L'annonce a été faite par la compagnie aérienne : le port du masque sera obligatoire dans tous les avions Air France. Le gouvernement français avait déjà indiqué qu'il entendait rendre obligatoire le port du masque dans les transports publics, y compris dans les avions, pendant au moins trois semaines après la fin du confinement le 11 mai.

À Air France, "les clients seront notifiés de cette obligation sur tous les canaux de communication (e-mail, SMS, sites internet) en amont de leur départ et invités à se munir d'un ou plusieurs masques pour leur voyage", précise la compagnie dans un communiqué.

Les membres d'équipage et les agents au sol doivent également porter des masques et le service à bord a été adapté. La compagnie indique également qu'elle a mis en place "une distanciation physique à bord chaque fois que cela est possible. Sur la plupart des vols, les faibles taux de remplissage actuels permettent d'espacer les clients", précise-t-elle.

Les procédures de nettoyage renforcées

Face au coronavirus, la compagnie indique avoir par ailleurs renforcé ses procédures quotidiennes de nettoyage et qu'elle pulvérisait périodiquement "un produit virucide homologué dont la durée d'efficacité est établie pour dix jours".

L'air en cabine est lui renouvelé toutes les trois minutes et filtré par un filtre de type Hepa, "identique à ceux utilisés dans les blocs opératoires" et ne laissant pas passer le virus, ajoute Air France.