Marches pour le climat : Greta Thunberg sera à Grenoble et Paris en mars

publié le 28/02/2020 à 17:19

La militante écologiste suédoise Greta Thunberg participera aux marches pour le climat le vendredi 13 mars à Grenoble et le samedi 14 mars à Paris, ont annoncé les organisateurs de la marche dans un communiqué.

Greta Thunberg, 17 ans, est devenue le visage des inquiétudes environnementales des jeunes et des moins jeunes, poussant des millions de personnes à s'engager. Son action a commencé par des sit-in (manifestations non-violentes consistant à s'asseoir en groupes sur la voie publique, ndlr) devant le Parlement suédois en août 2018, avec un panneau "Grève de l'école pour le climat". Le mouvement de jeunes Youth for Climate a ensuite relayé ses appels à la grève scolaire contre le réchauffement climatique.

Vendredi 13 mars, "plus de 42 mobilisations et grèves de jeunes pour le climat sont annoncées dans toute la France", à l'initiative de Youth for Climate, précise le communiqué. Le lendemain, plus de 80 manifestations et autres événements sont également prévus dans plusieurs villes, notamment avec Alternatiba et Les Amis de la Terre.

Ces événements en France sont répertoriés sur les sites youthforclimate.fr et marchepourleclimat.fr. "Ces mobilisations seront l'occasion de rendre incontournable la question du climat avant les municipales", expliquent les organisateurs, qui veulent mettre la lutte contre le changement climatique au cœur des préoccupations politiques. À Paris, un cortège est prévu au départ de Bastille avant un concert place de la République.

Ces marches ont lieu un an après celles des 15 et 16 mars 2019 et "quelques mois après la mobilisation de plus de sept millions de jeunes à travers le monde" en septembre, à l'occasion d'un sommet sur le climat organisé par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.