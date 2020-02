Élections municipales : les Verts ont le vent en poupe

publié le 14/02/2020 à 08:38

À un mois des élections municipales, le vert est à la mode. 1,16% au second tour, tel était le score d’Europe Écologie Les verts au niveau national aux municipales de 2014. Six ans plus tard, Europe Écologie Les verts est en tête à Lyon, Grenoble ou Montpellier, menaçant à Nantes et Bordeaux, faiseur de reines à Lille ou Paris... En six ans, il a dû se passer quelque chose… Une petite chose qui s'appelle sensibilisation au réchauffement climatique.

Les Français y sont de plus en plus sensibles et chose intéressante, 53% de nos concitoyens pensent que la tendance peut s’inverser selon une étude publiée au mois de janvier. Nombreux sont ceux à vouloir faire des efforts, à changer des habitudes et les habitudes, ça commence par le local. Voilà pourquoi tous les candidats s’y mettent. Un vent d’opportunisme tel que même une éolienne n’arriverait pas à suivre.

Le souci pour ces candidats, c’est que l’environnement, c’est comme les autres sujets, on préfère toujours l’original à la copie. Les cantines bio, les transports propres, les circuits courts, ça fait longtemps que les écologistes en parlent. Maintenant que c’est une réflexion courante, leurs listes sont plébiscitées par les plus jeunes comme aux dernières élections européennes, 25% des 18-24 ans avaient voté EELV, c’est une dynamique...recyclable.

L'incendie de Lubrizol à Rouen joue en faveur des Verts

Ça reste des intentions de vote donc il faut vraiment rester prudent, mais là le contexte est favorable aux Verts. Après, ce sont des élections locales et chaque ville à sa spécificité écologique. À Rouen, l’incendie de l’usine Lubrizol a poussé la liste verte, à Lyon, c’est la pollution du tunnel et de la région qui porte cette dynamique, à Montpellier, c’est le vélo. À Besançon, c’est plus le social, il y a 50 nuances de verts, du très à gauche au centriste…

Enfin deux choses. La fondation Jean Jaurès a réalisé une étude sur ce vote vert en septembre. On remarque que c’est un vote surtout urbain, de grande ville. Plus la taille de la commune est petite moins on vote vert. Autre fait notable, les communes contenant une centrale nucléaire, une usine automobile ou une raffinerie de pétrole sur leur territoire ne sont pas propices au vote écologiste. Que va-t-il se passer les 15 et 22 mars pour les écolos aux municipales ? Le feuilleton commence.

Le plus : la barre des 20 degrés dépassée en Antarctique

Au niveau de l’Antarctique, c’est une canicule. Le précédent record était de 18,3 degrés le 6 février dernier. Relevé par des scientifiques brésiliens, cette température ne permettrait pas selon eux de l’imputer au réchauffement climatique, c’est, précisent-ils, pour l’instant une température et non une tendance

La note : 16 /20 à la loutre qui fait son retour dans l’Eure

La loutre d’Europe, dont des traces ont été aperçues dans trois départements normands. C'est la première fois en 30 ans que l’animal à moustache est aperçu dans l’Eure. Elle avait disparu notamment à cause de l’activité humaine. La faune régresse globalement, mais la loutre reprend ses anciens terrains de jeu.