publié le 24/02/2020 à 13:54

Après Pourvu, un premier album certifié disque de Platine, Gauvain Sers était de retour en mars 2019 avec un second opus intitulé Les Oubliés. Un disque ancré dans l'actualité sociale avec notamment le morceau-titre évoquant la désertification des zones rurales et la fermeture des écoles. Nouveau succès pour le chanteur originaire de la Creuse ! Entré en tête des ventes dès sa sortie, il a confirmé son talent et sa popularité auprès du public en dépassant les 60.000 copies vendue en moins de sept mois.

Pour prolonger ce triomphe, Gauvain Sers a réédité l'opus le 8 novembre dernier. Cette version se compose de quatre chansons inédites : Le vendeur de roses, Les escros, On voulait tout casser ainsi que le nouveau single Y'a plus de saisons. Avec ce titre, l'artiste de 30 ans dresse cette fois-ci le bilan d'un monde à l'agonie face aux dangers climatiques.

Nous vous proposons de découvrir le clip de Y'a plus de saisons ci-dessous...

> Gauvain Sers - "Y'a plus de saisons"

Cette urgence écologique, le chanteur l'a évoquée ce matin au micro de Stéphane Bern, en direct du Salon de l'Agriculture : "Je suis un peu tiraillé. Je suis confiant et j'ai un peu d'espoir par rapport à la prise de conscience. Et en même temps j'ai peur aussi qu'il soit un peu tard et que finalement ce soit le destin. La planète on sait qu'elle va rester, la nature arrive toujours à se renouveler mais nous, je ne sais pas si on doit continuer à être là".



Actuellement en tournée dans toute la France, Gauvain Sers sera notamment le 06 mars à Nogent-le-rotrou, le 11 mars à Fouquières-lès-Béthune, le 13 mars à Grenoble, le 14 mars à Toulouse, le 20 mars à Besançon, le 26 mars à Bordeaux, le 28 mars à Saint-Etienne, le 24 avril au Zénith de Limoges, le 25 avril au Zénith de Paris, 25.04.2020Zénith de ParisParis, le 27 mai à Vierzon, le 05 juin à Couhé, le 06 novembre à Lille ou encore le 07 novembre à Strasbourg.

Gauvain Sers vient de rééditer son 2e album "Les Oubliés"

Le chanteur fera également la tournée des festivals : le 03 juillet à Saint-Dizier dans le cadre du Musical'Eté, le 04 juillet au Festival de L'Oust à Saint-Servant, le 17 juillet au Festival Poupet à Saint-Malô-du-Bois, le 23 août au Festival King Arthur de Bréal-sous-Montfort mais aussi le 25 septembre au Festival Tango Swing et Bretelles à Montceau-les-Mines. Retrouvez l'intégralité des dates sur le site officiel de Gauvain Sers.

"Au nom de la terre" : Le succès surprise de 2019

Sorti au cinéma en septembre dernier, Au nom de la terre est le premier long métrage d'Edouard Bergeon. Construit comme une saga familiale, le film s'inspire de la propre vie du réalisateur dont le père est agriculteur. A travers cette histoire bouleversante, le cinéaste porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole ces dernières décennies. Pour porter le film, Edouard Bergeon a notamment fait appel à Guillaume Canet.



Au nom de la terre est un véritable succès puisqu'il a séduit plus de 2 millions de spectateurs en salles. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, le film est nommé aux César dans trois catégories : "meilleur premier film", "César du public" et "meilleur espoir masculin" pour le jeune comédien Anthony Bajon. Verdict ce vendredi lors de la 45e cérémonie en direct de la salle Pleyel à Paris.



"Au nom de la terre" d'Edouard Bergeon avec Guillaume Canet en DVD

L'histoire : Pierre (Guillaume Canet) a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire (Veerle Baetens) sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu…



Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> "Au nom de la terre" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Cyprien Cini et Patrice Carmouze !