Le sommet pour le climat s'est ouvert à New York, marqué notamment par une apparition surprise de Donald Trump. Le président américain ne s'est pas exprimé à la tribune mais s'est assis quelques minutes dans l'enceinte.

Une soixantaine de chefs d'États et de gouvernements sont présents pour tenter de donner un second souffle à l'accord de Paris. Des premières annonces ont déjà été faites, notamment une levée de fond pour les forêts tropicales.

Des annonces concrètes qui font suite au sommet du G7 de Biarritz, mais avec beaucoup plus d'argent pour protéger la reforestation de l'Amazonie et de la forêt tropicale en générale. La France met sur la table 100 millions de dollars, l'Allemagne 250 millions et l'Union européenne 190 millions.

Le but est d'abord de protéger la biodiversité, mais aussi de mettre en oeuvre une gestion durable des forêts tropicales avec les populations locales. Les représentants des peuples d'Amazonie étaient d'ailleurs présents en tenues traditionnelles.

"Vous ne prenez pas encore conscience de l'urgence"

Pourtant, face à ces annonces, Greta Thunberg, la jeune égérie du climat a dénoncé l'inaction des États : "Aucune solution concrète ne sortira de ce sommet parce que vous n'avez pas encore pris conscience de la réalité. Vous ne prenez pas encore conscience de l'urgence. Vous nous trompez mais les jeunes commencent à comprendre votre trahison, et si vous choisissez de nous tromper, nous ne vous pardonnerons jamais", a sermonné la jeune militante suédoise.

Malgré tout, 66 États se sont par ailleurs engagés à aller vers la neutralité carbone d'ici 2050. C'est un mieux, mais des gros pollueurs comme les États-Unis ou même l'Europe ne se sont pas encore mis d'accord.

