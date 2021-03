et AFP

publié le 02/03/2021 à 23:56

Le ministre de l'Intérieur a annoncé, mardi 2 mars, qu'il accordait "la protection du service des personnalités" au maire LR de Bron, Jérémie Bréaud, insulté et menacé la semaine dernière. Le ministre avait d'ores et déjà évoqué le cas de cet élu, en octobre dernier lorsque celui-ci avait été menacé. Il avait assuré qu'il lui apporterait "tout son soutien" et que la justice serait saisie.

Répondant à une question du député LR Bernard Perrut, Gérald Darmanin a déclaré avoir "décidé, alors même que l'évaluation du ministère de l'Intérieur ne voyait pas de menace particulièrement ciblée pour lui-même, de lui accorder cependant la protection du service des personnalités". L'élu "est protégé par la République, a-t-il assuré, pour qu'il puisse aller où il le souhaite dans sa ville, annoncer ce qu'il souhaite".

Le ministre a par ailleurs rappelé que le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti avait pris une circulaire sollicitant du parquet "la comparution immédiate de toute personne qui s'en prend à des élus". Jeudi dernier, Jérémie Bréaud, avait annoncé avoir été la cible la veille d'insultes, de menaces physiques et de jets de projectiles tandis que son véhicule avait été caillassé.