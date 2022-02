Près de Lyon, le maire de Grigny agressé par un homme armé d'un couteau

Une énième agression d'élu. Ce jeudi 17 février, le maire de Grigny, au sud de Lyon, affirme avoir été victime d'une agression. Également présents, deux agents municipaux et un autre élu ont été visés. Dans une publication sur Facebook, l'édile donne plus de détails : "Je commençais à dialoguer avec cet individu quand soudain, sans aucune raison apparente, il m'a violemment frappé au visage. Cet individu, qui était porteur d'un couteau, nous a ensuite insulté et menacé de mort." L'homme, déjà connu pour des dégradations et pour avoir agressé des agents municipaux, a été arrêté par la police municipale.

Déjà victime de tags à son domicile, d'insultes et de menaces de mort, Xavier Odo attend désormais "que la Justice fasse son travail pour protéger les agents communaux, les citoyens et les élus, victimes des dérives d'un petit nombre d'individus, souvent défavorablement connus des services de police". Il a également interpellé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter.

Xavier Odo a reçu le soutien de nombreux élus locaux de la région dont celui du maire de Lyon, Grégory Doucet.