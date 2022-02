Manche : soutien d'Emmanuel Macron, un maire se fait agresser pour la troisième fois

Depuis 2020, Bernard Denis est le maire de Saint-Côme-du-Mont, commune d'environ 500 habitants. Il est agressé pour la troisième fois en quelques mois à cause de son soutien au président de la République. Au micro de France Bleu Cotentin, Bernard Denis explique : " Les ouvriers de la commune m'ont appelé et m'ont demandé de sortir. C'est là que j'ai vu l'inscription. Sur son domicile était écrit : "T'as choisi Macron, s'il est élu, tu vas mourir d'une balle dans la tête." Après la plainte déposée, les gendarmes ont ouvert une nouvelle enquête.

Car déjà en décembre dernier, le maire s'était rendu à la gendarmerie après l'incendie de plusieurs de ses véhicules accompagné d'un tag sur le mur. Quelques jours plus tard, dans une lettre était écrit : "Le maire a vendu la commune, soutien à Macron, dehors ou la mort."

Bernard Denis a reçu le soutien d'autres élus dont le maire de Cherbourg-Octeville. "Les agressions et menaces répétées contre Bernard Denis sont intolérables et appellent à la plus grande fermeté. Nul n'a à pâtir de son engagement et face à cette violence accrue, le soutien à notre collègue Maire délégue de Saint-Côme-du-Mont est total." Le député LaREM Stéphane Travert a également réagit sur Twitter. "La démocratie et le débat doivent retrouver l'apaisement nécessaire et les lâches auteurs de ces actes retrouvés et condamnés."