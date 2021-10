Normandie : le maire d’un village agressé à coups de batte

Le maire de Faulq, un village situé près de Lisieux, dans le Calvados, a violemment été agressé samedi 23 septembre. Alors qu'il tentait de mettre fin à un rodéo sauvage auquel participait une cinquantaine de jeunes, l'édile aurait reçu un coup de batte de baseball en plein visage.

Au micro de RMC, Bruno Lethuillier explique être intervenu car "ils étaient tous entassés en sortie de virage et ils ne s'écartaient pas quand les voitures arrivaient et il fallait qu'elles passent au ralenti". Une situation dangereuse qui a valu une agression au maire de ce village de 340 habitants.

"Il faut faire quelque chose", poursuit l'édile auprès de nos confrères, alors que "de plus en plus de maires se retrouvent agressés". Pour sa part, "si un jour il y a un autre problème, j'appellerais la gendarmerie avant d'y aller tout seul", dit-il, précisant qu'une plainte a été déposée et qu'une enquête est en cours.