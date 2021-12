Lyon : Fabrice, le SDF qui a sauvé un commerçant d'un incendie, a obtenu un logement social

Bonne nouvelle pour Fabrice Dusset, un SDF lyonnais qui avait sauvé la vie d'un brocanteur coincé dans son magasin en flammes. Un mois plus tard, la préfecture lui a trouvé un logement social. Ce trentenaire va pouvoir passer Noël au chaud.

"J'ai quitté la rue il y a plusieurs jours, explique-t-il, je suis dans mon nouveau logement. Je suis vraiment content, ça me change la vie : je peux prendre une douche bien chaude et dormir dans un vrai lit", témoigne l'homme qui refuse tout éloge. "Tout le monde me félicite, mais j'ai fait mon devoir de citoyen", avait-il dit le jour de cet incendie, survenu le lundi 29 novembre dans un commerce du quartier Saint-Jean.



"Depuis plusieurs années", cet homme dormait dans une tente avant d'obtenir cet appartement. Une nouvelle vie qui commence pour cet homme âgé de 36 ans. "Je dois changer toutes mes habitudes", comme arrêter "d'acheter des bouteilles d'eau", confie-t-il, "maintenant que j'ai un robinet".

"C'est un joli cadeau : je suis heureux et j'ai le sourire. C'est ça l'esprit de Noël !", se réjouit-il. Une cagnotte pour aider Fabrice Dusset dans cette "nouvelle étape" de sa vie a été lancée à l'initiative des résidents de son quartier, rapportent nos confrères de France 3.