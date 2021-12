Les infos de 6h - Toulouse : une association réunit 120 SDF pour un grand repas de Noël

À Toulouse, 120 personnes sans domicile fixe se sont retrouvées samedi 18 décembre pour partager un repas de Noël. L'événement, préparée par l'association La main tendue, s'est tenu dans une église, transformée pour l'occasion en salle de banquet.

"Les personnes qui sont ici n'ont jamais ou très rarement accès à du beau, du bon, de la qualité, à des choses conviviale. Nous, ce que l'on veut vraiment, c'est de leur proposer quelque chose qu'ils n'ont jamais", explique Christophe Soulié, le président de l'association, qui a créé ce repas de Noël il y a dix-sept ans.

Au menu, une soupe de potimarron, du poulet farci au foie gras et la traditionnelle bûche. Le tout préparé par certains bénévoles, pendant que d'autres sont au service, comme Inès et Alicia qui servent des boissons sans alcool. "Aider les personnes en difficulté et les voir heureuses nous rend heureux finalement", raconte l'une d'entre elles.

"Ça change du quotidien", explique Jean-Luc, qui vient tous les ans pour "être accueilli au chaud". En revanche, il s'agit d'une première pour Natacha. "Merci, merci vraiment c'est agréable d'avoir un vrai repas de Noël", dit-elle.

L'ambiance musicale est elle assurée par le pasteur Pierre Lacoste et son groupe. "Pour moi c'est ça Noël : sortir un peu de sa ligne et aller à la rencontre de ceux qui vivent autre chose", affirme l'ecclésiastique.

