VIDÉOS - Lyon : un violent incendie a ravagé une partie du Vieux-Lyon, une personne blessée

Il était 13h15 quand l'incendie s'est déclaré, dans le Vieux-Lyon (5e arrondissement). Les flammes ont d'ores et déjà ravagé un commerce d'antiquités, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de cinq étages de la rue Monseigneur Lavarenne. Une autre enseigne est actuellement en proie aux flammes. Il s'agit de la brocante Broc-JO. Une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place et après plus de trois heures d'intervention, ils ont réussi à maîtriser l'incendie.

Sur une vidéo postée par une internaute, on voit peut voir que malgré l'intervention des pompiers, les flammes sortent par toutes les ouvertures du commerce et qu'une épaisse fumée noire s'échappe du bâtiment. Sur d'autres vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir que l'incendie est visible à plusieurs kilomètres à la ronde.

Les pompiers ont déclaré avoir pris en charge une personne blessée, qui a été évacuée vers l'hôpital le plus proche. Ils ont également bouclé le secteur le temps de leur intervention.