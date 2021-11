Lyon : deux hommes soupçonnés d'appartenir aux Daltons interpellés, annonce Darmanin

Depuis plusieurs semaines, ils sèment la pagaille à Lyon en faisant du rodéo urbain. Des membres de ce groupe d'individus baptisé les Daltons avaient même fait irruption sur le terrain lors du match de League Europa opposant l'Olympique Lyonnais au Sparta Prague, le 4 novembre dernier.

Mercredi 10 novembre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a affirmé chez nos confrères d'Europe 1, que deux d'entre eux avaient été interpellés : "Pour les délinquants que sont ces gens qui font du rodéo - moi je refuse de les appeler d'un mot sympathique qui me rappelle une bande-dessinée quand j'étais enfant-, deux interpellations ont eu lieu ce matin même. Des gardes à vue sont en cours et ils répondront devant la justice de ces actes".

Le ministre de l'Intérieur en a profité pour saluer les forces de l'ordre : "Je voudrais d'ailleurs remercier les policiers de Lyon qui ont fait plusieurs interpellations. Une dizaine d'interpellations sur ce groupe d'individus, et qui les ont présentés à chaque fois devant la justice. Et dont des personnes, je l'espère, feront de la prison préventive, parce que je crois que c'est tout à fait inacceptable. Donc oui, il y a des faits inacceptables (...) et vous savez quoi ? Il y en aura toujours des actes de délinquance tant que la société sera la société. Mais notre réponse, elle est ferme et à chaque fois, nous avons des résultats", s'est-il satisfait.