publié le 19/10/2020 à 09:16

"Les mots, c'est bien. Mais on est arrivé à un tel degré de barbarie que ça ne suffit plus. On ne veut pas de l'émotion, on veut du courage." Invité de RTL ce lundi19 octobre, Maître Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo, a estimé qu'il y avait "une chance historique" de travailler avec les représentants de l'islam de France.



"Aujourd'hui, et c'est peut-être le seul motif d'espoir dans ce pays, les représentants de l'islam de France ont un discours admirable, a expliqué Maître Richard Malka. Eux ne sont pas dans le déni. Eux ont des paroles très fortes. Ils ne se voilent pas la face. Ils nomment les choses."

"Il faut travailler avec eux, a martelé l'avocat de Charlie Hebdo. Il y a une chance historique aujourd'hui. Ils n'ont pas toujours eu ce discours-là. Aujourd'hui, leur discours est parfaitement clair. Il faut saisir la balle au bond. Il faut faire preuve de courage."

"Il y a un problème avec quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'islamistes, a tenu à rappeler Maître Malka. Mais ils ne représentent rien et surtout pas la communauté musulmane qui, pour l'essentiel, vit en paix dans le respect des lois de la République. Ce sont leurs pires ennemis."

C'est notre dernière chance de faire quelque chose. Maître Richard Malka, avocat de "Charlie Hebdo". Partager la citation





"J'ai salué le discours d'Emmanuel Macron que j'ai trouvé absolument remarquable, a déclaré l'avocat. Ce discours, il faut qu'il soit transformer en actes. Ce que je veux dire à Emmanuel Macron et au Premier ministre, c'est : vous allez être qualifiés d'islamophobes. Cela a déjà commencé. Vous ne serez plus, peut-être, interrogés par L'Observateur. La Ligue des droits de l'Homme ne vous aimera pas. Ce n'est pas grave. Occupez-vous des 99 % de votre peuple qui n'en peut plus. Il faut agir. Il faut agir en hommes d'État. Il faut re-laïciser ce pays."

"Le sujet nous dépasse tous et de loin", a conclu Maître Malka, estimant que l'on "a perdu vingt ans" et qu'il "va falloir vingt ans pour réparer cela." "C'est maintenant ou jamais. J'en ai la certitude. C'est notre dernière chance de faire quelque chose. C'est vraiment le moment d'être à la hauteur d'un défi historique et c'est ce qui nous permettra de vivre ensemble", a-t-il estimé.