publié le 19/10/2020 à 07:09

"Nous n'avons pas peur, vous ne nous diviserez pas", a lancé sur Twitter le Premier ministre Jean Castex, qui a participé au rassemblement parisien dimanche 18 octobre. En présence de nombreuses personnalités politiques, mais aussi religieuses, comme l'ancien imam de Drancy Hassen Chalghoumi, qui a dit sa "honte" face à cet acte odieux.

"L'enseignant est un prophète pour nous. Un homme sage qui enseigne l'amour. C'est l'avenir de nos enfants, on confie nos enfants à ces enseignants. Et à la fin c'est quoi la récompense ? On l'égorge ? On le tue ? C'est une honte !", a dénoncé cet ancienne figure de la communauté musulmane en France.

"Tous les parents qui sortent, quelle que soit leur confession, doivent dire stop, être solidaires avec ces enseignants, c'est l'avenir", a aussi appelé Hassen Chalghoumi. Enfin, l'ancien imam de Drancy a dit espérer "une réaction forte et ferme de la société, surtout de la société, surtout la politique et la justice".

À écouter également dans ce journal...

Attentat à Conflans - Onze personnes toujours en garde à vue, dont des membres de la famille du terroriste tchétchène. Un autre homme, Abdelhakim Sefrioui, est accusé d'avoir menacé le professeur Samuel Paty dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Il est sous le coup d'une mise en examen pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste.

Liberté d'expression - Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans toute la France, en hommage à Samuel Paty, et pour dénoncer les menaces face à la liberté d'expression. Beaucoup de professeurs dénoncent un climat de plus en plus hostile dans leurs classes.

Puy-de-Dôme - Effet inattendu de la crise sanitaire, de nombreuses maisons sont vendues depuis cet été dans le Puy-de-Dôme. Beaucoup de Français s'installent dans le massif central où la distanciation sociale n'est pas un problème et où le coût de l'immobilier est bas.