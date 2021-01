Loire : une femme se bat pour prouver qu'elle est bien vivante depuis trois ans

publié le 12/01/2021 à 12:34

Comment prouver que vous êtes bien vivant lorsque la justice vous considère mort ? C'est le combat que mène une habitante de la Loire. Jeanne Pouchain est privée d'identité et de sécurité sociale à la suite d'un conflit juridique. Autrement dit, elle n'a pas d'existence officielle. Cette dernière reste recluse chez elle et espère qu'elle "ressuscitera" enfin en 2021.

Depuis trois ans, Jeanne Pouchain vit un cauchemar éveillé après une décision de justice qui l'a considérée par erreur comme étant décédée. En conséquence, l'administration l'a peu à peu rayée de ses tablettes.

"Je n'ai plus de pièce d'identité et je ne peux pas la refaire. Je n'ai plus de carte de sécurité sociale et donc automatiquement, je n'ai plus de mutuelle. Il y a un croisement de fichiers qui s'est fait et qui a détruit ma vie", déplore Jeanne. "Je n'aurais jamais pensé que j'allais vivre mon après-mort", lance-t-elle.

À l'origine du calvaire de cette ex-cheffe d'entreprise, un conflit juridique vieux de 20 ans avec une de ses anciennes salariées. Lors d'une audience en 2017, cette dernière avait déclaré morte son ancienne patronne dont elle n'avait plus de nouvelles. La cour d'appel a validé sa déclaration sans vérifier.

Annuler cette décision est possible, mais le combat pour cette habitante de la Loire dure déjà depuis des mois. "J'ai passé le cap de la colère et de la haine. J'ai compris que seule la justice pouvait me ramener à la vie. Je suis pieds et mains liés avec elle, alors j'attends. Je ne peux pas faire autrement", explique-t-elle.

Soutenue par son mari et par son fils, Jeanne Pouchain s'accroche comme elle peut en restant à l'écart de la société. Pendant les confinements, elle n'est pas sortie une seule fois de chez elle de peur de faire l'objet d'un contrôle d'identité.