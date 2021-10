Logement : comment éviter les taches d'humidité dans les pièces ?

Vous prenez votre douche et d'un coup votre oeil est attiré par des taches noires sur votre mur. Avez-vous oublié de faire votre ménage ? Pourtant vous avez tout récuré il y a peu de temps... Probablement avez-vous aussi déjà essayé de les nettoyer. Peut-être y êtes-vous arrivé, mais elles sont revenues à chaque fois. Vous n'êtes pas responsables, c'est la faute de l'humidité.

En réalité, ces taches sont des champignons. Ils se manifestent à cause de l'humidité présente dans nos salles de bain, et se développent pour former une colonie. Ainsi, même si vous réussissez à éliminer la tache noire en surface, le champignon, lui, est toujours vivant. Pour l'éradiquer, il faut utiliser des antifongiques.



En trop forte quantité, ou chez des sujets fragiles, ces champignons peuvent être sources de problèmes de santé, d'allergies, d'affections des voies respiratoires et d'rritations. C'est pourquoi il est recommandé d'aérer son appartement une dizaine de minutes chaque jour.



