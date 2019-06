publié le 12/06/2019 à 09:50

Les biscuits au goûter, c’est sacré ! Certains s’apprécient bien croustillants tandis que d’autres, au contraire, sont meilleurs bien moelleux. Mais à moins de manger tout le paquet d’un coup, au bout de quelques jours, vous le savez, la texture de ces biscuits n’a plus rien à voir avec la texture d’origine. Le gâteau sec devient tout mou, perd son croustillant, et le gâteau moelleux, au contraire, durcit.



Dans ce deuxième épisode de E=M6...au carré ! l'ingénieur agronome et animateur sur M6 Mac Lesggy nous explique ce phénomène du quotidien et nous délivre quelques astuces pour parvenir à conserver nos gâteaux comme nous les aimons. Amateurs de sablés, cookies, petits biscuits et autres madeleines, cet épisode est fait pour vous !



Tous les gâteaux, qu'ils soient cuisinés à la maison ou achetés en magasin contiennent des ingrédients secs, tels que de la farine, du sucre ou de la levure mais également des ingrédients humides comme le beurre, les œufs et parfois du lait.

L’humidité finale du gâteau va ainsi dépendre de la quantité de liquide incorporé, nous explique Mac Lesggy. Et dans un biscuit, c’est ce qui fait toute la différence. Dans un sablé, qui est sec, il y a environ 2 à 5% d’eau. Tandis que dans une madeleine moelleuse, cette humidité est beaucoup plus élevée : il y a environ 20% d’eau.



Nos gâteaux, s’ils ne sont pas contenus dans une boîte hermétique à l’abris de l’air, vont avoir tendance à échanger leur humidité avec l’air ambiant. C’est un principe physique. Mais alors comment les conserver?



>> E=M6...au carré !, une série scientifique pour vous faire découvrir les facettes insoupçonnées de votre quotidien et vous aider à consommer en toute conscience. Un podcast RTL Originals à retrouver un mercredi sur deux.