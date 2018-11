publié le 15/11/2018 à 21:24

C’est l’un des chefs pâtissiers les plus reconnus au monde. Son nom s’exporte désormais jusqu’au Japon. Le 5 octobre dernier, Christophe Michalak a ouvert à Tokyo sa première boutique hors de France. Une consécration pour celui qui a longtemps eu l'image de jeune star de la pâtisserie française.



“Il n'y a pas vraiment de stress, c’est surtout de l’émotion (...), car cela a été un rêve de toujours”, confie le chef de 45 ans à quelques heures de l’inauguration. Et si ses créations avant-gardistes se trouvent sur les Champs-Elysées nippons, ce n’est pas le fruit du hasard. Christophe Michalak a vécu au Japon, il y a 20 ans.



De retour en France en 2000, après un passage à New York chez Pierre Hermé, le meilleur pâtissier du monde (2005) connaît la notoriété au Plaza Athénée. Depuis 2013, Christophe Michalak veut voler de ses propres ailes et multiplie les ouvertures de boutiques à son nom à Paris. Le Japon, cela représente donc un nouveau défi pour le chef français.



Les pâtisseries qui font son succès en France y sont toutes présentes. Devant sa nouvelle vitrine, ses yeux brillent comme ceux d'un enfant. “C'est un peu différent de Paris et adapté à la clientèle japonaise”, explique-t-il.

Christophe Michalak se réjouit même de petits détails “Ça n'a l'air de rien, mais juste avoir ta marque sur ton gobelet de café, je suis au paradis”, admet-il sourire aux lèvres.



Après avoir conquis son pays, Christophe Michalak s'attaque à un autre empire mondial de la pâtisserie peuplé de palais raffinés. Les centaines de Japonais qui font la queue devant le magasin vont enfin pouvoir faire connaissance avec la “Michalak Touch”.