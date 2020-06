80 millions de personnes ont dû quitter leur pays en 2019

publié le 18/06/2020 à 18:12

Près de 80 millions de personnes dans le monde ont fui la guerre ou les persécutions l'an dernier. C'est un constat effrayant que dresse le rapport annuel du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR). Il s'agit d'un niveau sans précédent : plus de 1% de l'humanité a été contrainte à se déplacer.

Ces réfugiés viennent principalement de cinq pays : la Syrie, le Venezuela, le Soudan du sud, le Myanmar et l'Afghanistan. C'est à dire que si l'on réglait ces cinq situations géo-politiquement on ferait un grand pas pour ces déracinés.

Deuxième phénomène, les réfugiés rentrent dans leurs pays de plus en plus tard, et encore quand ils rentrent. C'est ce que nous explique Céline Schmitt la porte parole du HCR en France : "Les réfugiés Syriens maintenant on est à 10 ans de conflit. Donc de nombreux réfugiés Syriens se sont déplacés depuis de nombreuses années dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles, exacerbées aussi par la situation du Covid. Pour les réfugiés Afghans certains sont déplacés depuis des décennies", déplore Céline Schmitt

À noter également que 40% des personnes déplacées dans le monde sont des enfants mais seulement 4% sont des personnes âgées. Les plus de 60 ans laissent donc partir leur famille et restent seuls dans des régions sinistrées.