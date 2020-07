Immigration, insertion : une famille syrienne trouve refuge sur l'Île-de-Bréhat

publié le 08/07/2020 à 14:11

Ce matin, nous partons en Bretagne, sur l'Île-de-Bréhat, à la rencontre de réfugiés syriens qui ont fui leur pays, en 2012, après la mort de leur fille aînée dans un bombardement.

Après de longues années d'exil, ils ont été accueillis sur le sol breton grâce à la solidarité incarnée par une jeune artiste. Anaïs Normand a dessiné le portrait d'Ahmad, en 2016, dans l'enfer du camp de Moria, à Lesbos, qu'elle avait rejoint sur un coup de tête pour venir en aide aux réfugiés. Des liens qui se sont renforcés au fil des ans.

"Ahmad m'a dit : 'J'ai eu le passeport mais je ne sais pas où aller'. On a évoqué plusieurs villes, lieux... Je sentais que les grandes villes, ça l'effrayait un peu. À court d'idées, j'ai pensé à Bréhat. Et il a eu un flash", détaille l'artiste. À la messe du 15 août, le prêtre de la paroisse lance un appel à la solidarité. Quelques jours plus tard, la propriétaire d'une maison décide d'en suspendre la vente pour la louer à la famille d'Ahmad.

L'association Bréhat Vit, que préside le médecin du village, se charge alors de tout le reste : "Il y a eu des personnes qui ont fait un listing sur tous les besoins nécessaires pour installer une famille et, ensuite, il y a eu un appel aux dons", explique-t-il. De quoi régler les premiers mois de location avec, déjà, une promesse d'embauche de charpentier métal pour le père de famille.

10 mois après...

Une belle histoire qui continue. Ahmad ne cache pas son bonheur d'avoir trouvé refuge sur cette petite île bretonne. "Les enfants, ça va. L'école, ça va", assure-t-il. Et il n'envisage pas d'installer sa famille ailleurs qu'ici.

"Les petites communautés, c'est un cadre privilégié pour l'intégration, les enfants... Tout est plus facile. Dans une grande ville, tout serait plus long, plus difficile. Ils sont dans un cadre qui leur plaît", ajoute Anais Normand.

Et le confinement a-t-il compliqué les choses ? Il a figé les procédures de régularisation mais les choses avancent puisque Ahmad a passé la visite médicale obligatoire pour valider définitivement son titre de séjour. Et la question du logement pour la rentrée est réglée, la propriétaire a accepté de leur louer, à nouveau, la maison.