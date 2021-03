publié le 27/03/2021 à 09:41

Une douche écossaise pour le XV de France. Battus dans les dernières secondes par le XV du Chardon (23-27) au stade de France, les Bleus ont conclu sur une mauvaise note le Tournoi des VI Nations. Malgré cette défaite, les hommes de Fabien Galthié terminent à la deuxième place de cette édition 2021, remportée par le Pays de Galles.

Au-delà du temps additionnel, une relance hasardeuse de l'arrière Brice Dulin a amené l'essai de l'ailier écossais Duhan Van der Merwe, ce que pointe du doigt l'ancien entraîneur du Rugby Club Toulonnais, Daniel Herrero : "Il suffit de plonger en touche, de taper en touche et d'envoyer le ballon à quelqu'un dans la tribune pour que les Français soient victorieux. Et là, c'est la bévue, on ne sait pas pourquoi (Brice) Dulin est pris d'une espèce d'une bouffée de narcissisme équivoque".

"Il se met à envisager à la 80e minute, alors qu'il est victorieux, de traverser le terrain tout seul. Il se fait choper, les Écossais récupèrent une pénalité et vont s'imposer. Les Français s'inclinent sur une histoire rocambolesque, impensable à ce haut-niveau là" estime Daniel Herrero. "Brice Dulin a commis la bêtise grave qu'on appellera l'histoire pitoyable de la bévue de Dulin qui prive les Français d'une victoire qui donnait à ce Tournoi une belle allure" ajoute-t-il.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Alors que la situation sanitaire se dégrade en France, le gouvernement a annoncé l’intensification des contrôles de police ce week-end, afin de s’assurer du respect des mesures restrictives mises en place pour endiguer l’épidémie.



Vaccination - La campagne de vaccination contre le coronavirus s'élargit ce samedi 27 mars et s'ouvre désormais aux plus de 70 ans, sans comorbidité. L’objectif de l’exécutif est d’avoir vacciné 30 millions de personnes à la mi-juin. Pour l’instant, le pays compte plus de 7 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin.

Société - Les évêques catholiques ont exprimé, vendredi 26 mars, la volonté de l’Église d’“assumer sa responsabilité devant la société en demandant pardon” pour les crimes de pédocriminalité commis par ses membres et se sont mis d’accord pour verser aux victimes une “contribution financière” dont le montant sera “forfaitaire”.