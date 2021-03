publié le 26/03/2021 à 08:30

Trois semaines après la polémique du cluster, qui a à peine entachée son image, le XV de France tutoie les sommets en terme de popularité : 84% des Français et 97% des amateurs de rugby en ont une bonne opinion. Mais le rayonnement de l'équipe de Fabien Galthié dépasse largement le cadre sportif : 74% des Français affirment que ses performances "font du bien et changent les idées dans la période que nous traversons".

Antoine Dupont arrive en tête des joueurs préférés (18%) devant Romain Ntamack (12%) et Matthieu Jalibert (11%). Enfin, les deux-tiers des amateurs de rugby (68%) croient à la victoire finale du XV de France dans le Tournoi des VI Nations, vendredi 26 mars (21h) face à l'Écosse à Saint-Denis.

Voici les principaux enseignements de la dernière enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Winamax. Le sondage a été réalisé sur internet les mercredi 24 et jeudi 25 mars 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 429 amateurs de rugby, selon la méthode des quotas.

1. 84% de bonnes opinions chez les Français

Depuis la Coupe du monde 2019 achevée en quart de finale face au Pays de Galles, le XV de France est de retour dans le cœur des Français. Après une chute de popularité en 2018 et 2019 (60% au plus bas), les Bleus ont progressivement remonté la pente dans l’opinion (72% en octobre 2019 et 77% en janvier 2020) pour se stabiliser à de très hauts niveaux depuis un an (82% en février 2020 et 84% aujourd’hui). Chez les amateurs, le chiffre monte même à 97%.

Même la polémique des contaminations au coronavirus n’avait pas entaché son image. Début mars, 83% des Français avaient une bonne opinion du XV de France. Dans ce même sondage, les amateurs de rugby clamaient leur admiration pour cette jeune équipe qu’ils jugeaient dotée d’un bon jeu d’attaque (90%), de très bonnes individualités (89%), d’une défense solide (86%) et d’un grand esprit de sacrifice (85%). Certains de ces indicateurs avaient alors progressé d’une trentaine de points en l’espace d’un an et demi.

2. Des performances qui "font du bien"

Les cartons d’audience se multiplient pour le XV de France. Samedi 20 mars, plus de 6 millions de Français ont suivi la confrontation face aux Gallois, avec un pic à plus de 7 millions. Les téléspectateurs ont pu assister à un scénario fou, voyant les Bleus remonter 10 points en 5 minutes pour l’emporter (32-30) sur le fil et continuer de croire en une victoire dans le Tournoi des VI Nations.

La ferveur est telle que 74% des Français et 93% des amateurs de rugby affirment que les performances récentes du XV de France "font du bien et changent les idées dans la période que nous traversons". Selon eux, cette équipe envoie un "message positif de solidarité et de persévérance" (77% et 91%).

L’engouement n’est pas près de s’arrêter car les Français et les amateurs de rugby se déclarent optimistes pour la Coupe du monde 2023 (70% et 89%) que l’équipe jouera à domicile. 55% des Français et 89% des amateurs de rugby affirment aussi que ces performances leur donnent envie de suivre davantage le rugby et la compétition dans deux ans et demi.

3. Antoine Dupont nouveau chouchou

Amoureux de cette jeune équipe, les Français tournent particulièrement leurs regards vers sa charnière. Antoine Dupont est en effet le nouveau chouchou du public : 18% des Français et 26% des amateurs de rugby désignent le demi de mêlée comme leur joueur préféré. Il devance les deux ouvreurs des Bleus sur le podium.



Dans ce duel, Romain Ntamack (12% et 17%) est préféré de peu à Matthieu Jalibert (11% et 9%). On retrouve ensuite les trois-quarts Damien Penaud (8% et 9%), Teddy Thomas (7% et 5%) et Brice Dulin (4% et 6%) ou encore le deuxième ligne Charles Ollivon (5%). Notons que, si certaines individualités émergent mais les Français apprécient surtout ce collectif.

4. Victoire finale dans le Tournoi

91% des amateurs de rugby pensent que le XV de France remportera son dernier match du Tournoi des VI Nations 2021 face aux Écossais vendredi 26 mars (21h). Mais l’enjeu est encore plus important : si les Bleus l’emportent avec plus de 20 points d’écart et en glanant le point du bonus offensif (au moins quatre essais marqués), ils peuvent doubler les leaders Gallois sur le fil et remporter leur premier Tournoi depuis 2010.



Les amateurs de rugby veulent y croire. Ils jugent l’exploit à la portée de cette équipe. 68% d’entre eux jugent en effet que le XV de France y parviendra, 15% en sont même certains. La tâche ne s’annonce pourtant pas aisée : l'Écosse s'est imposée en Angleterre (6-11) et ne s'est inclinée que d'un point face aux Gallois (24-25) de trois face aux Irlandais (24-27).

