publié le 26/03/2021 à 15:56

Il y aura un avant et un après. La conférence des Évêques de France réunie en ce moment à Lourdes, a décidé de regarder en face la pédophilie dans l'Église. Son président, Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort a eu des mots très forts : "Nous éprouvons de la colère mais surtout de la tristesse et de la honte en pensant que des prêtres ont pu user du pouvoir que le Christ leur a donné et que l'Église leur avait confié pour commettre des œuvres de mort sur des enfants et des jeunes."

Les évêques le reconnaissent, ces actes ont été trop nombreux pour n'y voir que la part d'horreur commise par quelques individus, recensés sur une longue période et dans une population nombreuse. "Nous devons reconnaître qu'il y a là un fait social que nous devons regarder avec lucidité", disent-ils.

L'Église de France dit vouloir assumer sa responsabilité devant la société en demandant pardon pour les crimes. Les crimes des prêtres abuseurs et les défaillances des autorités ecclésiales qui n'ont pas vu ou n'ont pas voulu savoir.

L'Église propose donc des mesures concrètes : il y aura une contribution pour les personnes victimes qui en feront la demande. Contribution qui sera individualisée en fonction des besoins de soin ou un forfait pour ceux qui préfèrent. Un lieu de mémoire sera installé à Lourdes pour recueillir les témoignages de victimes, de leur vie détruite. Il y a aussi des mesures pour faire de la prévention au sein de l'Église.