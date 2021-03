XV de France : l'image des Bleus à peine entachée par la polémique du cluster

publié le 06/03/2021 à 18:30

Si 64% des Français et 71% des amateurs de rugby estiment que l’encadrement est responsable des contaminations de coronavirus au sein du XV de France, sa popularité se maintient à un très haut niveau (respectivement 83% et 93% de bonnes opinions). Les passionnés d'ovalie louent le jeu d’attaque (90%) des hommes de Fabien Galthié, les individualités (89%), la solidité défensive (86%) et l'esprit de sacrifice (85%)



Le sélectionneur en poste le début de l'année 2020 et le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte, sont largement jugés compétents dans leurs rôles respectifs. Enfin, une grande majorité des Français (67%) et des amateurs de rugby (78%) pronostiquent une victoire face aux Anglais lors de la 4e journée du Tournoi des VI Nations, le samedi 13 mars (17h45).

Voici les principaux enseignements de la dernière enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Winamax. Le sondage a été réalisé sur internet les mardi 2 et mercredi 3 mars 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 372 amateurs de rugby, selon la méthode des quotas. Découvrez le détail ci-dessous, en cinq points majeurs.

1. L’encadrement responsable des contaminations

L’enquête interne de la Fédération Française de Rugby a conclu à une absence de responsabilité de Fabien Galthié, accusé d’avoir cassé la bulle sanitaire ainsi que celle de la Fédération elle-même. Les Français ne perçoivent pas cette affaire du même œil. Selon eux, une telle vague de contamination n’a pu avoir lieu sans que l’encadrement de l’équipe n’en soit responsable.

64% des Français et 71% des amateurs de rugby affirment en effet que l’encadrement est, au moins en partie (45% et 44%) voire totalement (19% et 27%) responsable des contaminations et donc du report du match France-Écosse.

XV de France : l’encadrement responsable des contaminations Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

2. La polémique n’entache pas l’image du XV de France

Paradoxalement, la polémique n’entache quasiment pas l'image des Bleus, particulièrement stable et positive. Entre 2018 et la Coupe du monde 2019, la popularité du XV de France avait chuté sous la barre des 60% à deux reprises (février 2018 et mai 2019) à cause, notamment, des mauvais résultats.

Le parcours de l’équipe à la dernière Coupe du monde (quart de finale) lui avait permis de retrouver ses niveaux de popularité, plus classiques, aux alentours de 80%. Aujourd’hui, elle reste extrêmement bonne malgré la tempête médiatique. 83% des Français et 93% des amateurs de rugby ont en effet une bonne opinion du XV de France, soit seulement un point de moins qu’en octobre dernier.

La polémique n’entache pas l’image du XV de France Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

baro3 Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

3. Louanges multiples

Les Français et les amateurs de rugby semblent ravis du niveau affiché par l’équipe ces derniers mois, dans tous les secteurs du jeu. 90% des amateurs de rugby estiment en effet que l’équipe développe un bon jeu d’attaque (57% le pensaient avant la Coupe du monde).

Ils sont 89% à juger qu’elle est constituée de très bonnes individualités (82% en 2019), 86% affirment que ce XV de France est solide défensivement (contre 55% en 2019) et 85% des amateurs de rugby louent l’esprit de sacrifice des joueurs (72% à l’époque).

XV de France : louanges multiples Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

4. Galthié et Laporte "bons" dans leurs rôles respectifs

Si les Français et les amateurs de rugby pointent la responsabilité de l’encadrement dans la vague de contaminations du XV de France, ceux qui l’incarnent n’en pâtissent pas en termes d’image.



85% des Français et 93% des amateurs de rugby affirment en effet que Fabien Galthié est un bon sélectionneur du XV de France. Il perd seulement 4 points chez les amateurs par rapport à l’année dernière.



Même son de cloche pour Bernard Laporte : 75% des Français et 78% des amateurs de rugby le considèrent comme un bon président de la fédération. En octobre dernier, 76% des amateurs le pensaient.

Galthié et Laporte "bons" dans leurs rôles respectifs Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

5. Victoire face aux Anglais

Après ses succès en Italie (10-50) et en Irlande (13-15), le XV de France ira jouer un "crunch" crucial pour la suite de la compétition et qui sait, espérer un Grand Chelem, samedi 13 mars (17h45). Français et amateurs de rugby se montrent extrêmement confiants.



Ils sont respectivement 67% et 78% à pronostiquer la victoire du XV de France face au rival anglais. Attention toutefois, le XV de la Rose a remporté les huit dernières confrontations à Twickenham. La dernière victoire française sur le terrain des Anglais remonte à 2007.

Victoire face aux Anglais Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax