Les infos de 8h - Violences sexuelles dans les universités : le gouvernement prend des mesures

Face aux violences sexuelles dans les universités, le gouvernement vient de lancer une nouvelle campagne. Dès ce week-end, des affiches avec le slogan "sans oui, c'est interdit" vont être placardées dans les universités, une campagne de sensibilisation au consentement. Entre 2019 et 2020, 149.000 étudiants ont été concernés par des agressions sexuelles ou des tentatives d'agressions.

Dans une interview publiée dans le Parisien, samedi 8 octobre, Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, annonce qu'elle a multiplié le budget contre les violences sexuelles dans l’enseignement supérieur par deux : 14 millions d'euros sont prévus entre 2022 et 2025, au lieu de 7 millions. Le budget sera dédié à de nouvelles actions concrètes : la mise en place de "safe place" (un lieu sécurisé pour bénéficier d'une écoute et d'une protection) lors des soirées étudiantes et le déploiement des "angel shots" (un étudiant pourra commander cette fausse boisson pour appeler à l'aide). Au total, 900 étudiants et enseignants ont été formés à ces nouveaux dispositifs.

Enfin, des cellules d'enquête - gratuites et confidentielles - vont se généraliser dans les écoles et les universités. Leur but : recueillir tous les témoignages et signalements. Lorsqu'un étudiant y fait appel, une aide juridique, médicale et psychologique lui sera proposée. Un moyen d'encourager les victimes à porter plainte.

À écouter également dans ce journal

Énergie - Une partie des Français qui se chauffent au fioul vont recevoir une aide du gouvernement allant de 100 à 200 euros (selon les revenus des ménages) dès le 8 novembre. Elle concernera 1,4 million de foyers.

Diplomatie - La France envoie, dimanche, à Alger seize ministres ainsi que la première ministre Élisabeth Borne pour concrétiser le partenariat renouvelé entre les deux pays. La cheffe du gouvernement devrait rencontrer le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Formule 1 - Le Grand Prix du Japon de Formule 1, qui peut voir Max Verstappen être sacré champion du monde une deuxième fois d'affilée, a été interrompu au troisième des 53 tours prévus à cause de la sortie de piste de Carlos Sainz (Ferrari) sous la pluie.

