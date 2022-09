Remplacement d'une chaudière au fioul : quelles sont les aides financières disponibles ?

Crédit : Sina Schuldt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Si les chauffages au fioul sont de moins en moins courants dans les habitations, de nombreuses aides existent pour l'entretien de ces dernières. Un dispositif d'aide pouvant aller jusqu'à 200 € est prévu à l'automne pour les personnes utilisant un chauffage au fioul. Si vous souhaitez changer votre chaudière au fioul, vous pouvez aussi bénéficier de plusieurs aides.

Selon le site TF1 info, il y a plusieurs aides que vous pouvez mobiliser pour changer votre chaudière au fioul. La première dépend de vos revenus et du nombre de personnes dans le foyer. Elle est nommée "Maprimerenov". Pour en bénéficier, vous devez déposer votre dossier sur la plateforme du même nom. Cette demande doit être réalisée avant les travaux et avec le devis. Il y a en ce moment un bonus de 1.000 euros jusqu'à la fin de l'année.

Le gouvernement a mis en ligne un protocole détaillé sur ces aides nommé "Le guide des aides MaPrimeRénov". Ainsi, les travaux pourront être pris en compte s'ils concernent une rénovation globale qui garantisse une amélioration significative du confort et de la performance énergétique du logement (35% minimum de gains énergétique). Le guide en ligne est disponible ici.

Il y a également l'aide des Certificats d’économies d’énergie (CEE). C'est un mécanisme qui oblige les fournisseurs d’énergie à encourager les travaux d’économies d’énergie auprès des particuliers. Les fournisseurs d’énergie ont des objectifs à respecter par périodes de trois ans. S’ils ne les atteignent pas, ils sont pénalisés financièrement par les pouvoirs publics.

Pour encourager les particuliers, ces fournisseurs d’énergie accordent des aides financières ou techniques. En fonction des travaux et de l’amélioration de l’efficacité énergétique obtenue, les particuliers obtiennent des Certificats d’économies d’énergie (CEE). Les fournisseurs d’énergie leur attribuent une aide en échange de leurs Certificats. Pour les foyers les plus modestes, l'aide est majorée et attend 4.000 euros pour le changement d'une chaudière au fioul.

La journaliste Armelle Lévy note également, au micro de RTL, qu'il existe un "éco-prêt" à taux 0 de 15.000 à 50.000 euros remboursable sur une période de 3 à 15 ans. Cela permet d'avancer l'argent parce que les aides arrivent généralement un à trois mois après les travaux. Ces aides peuvent se cumuler sans dépasser un certain plafond.

