publié le 15/09/2019 à 08:48

1.000 cafés en milieu rural devraient voir le jour. Créer des lieux d'échanges et de rencontres, tel est l'objectif du groupe d'économie sociale et solidaire SOS qui a lancé un appel à projet dans ce sens. Posséder un établissement dans les communes de moins de 3.500 habitants, c'est aussi une opportunité de développer d'autres activités.

Le Sporting est bar multi-services avec un coin jeux, un espace dépôt de pain et viennoiseries, une petite épicerie pour dépanner, un dépôt de gaz, tabac, journaux, loto et paris sportifs. Devenu un lieu incontournable, il est le dernier commerce de la Bosse-de-Bretagne en Ile-et-Vilaine, village de 647 habitants au sud de Rennes. "Si on n'a pas ça, on n'a rien du tout. S'il n'y a plus le café, il n'y a plus de vie", témoigne une habitante de la commune.

En vente depuis plusieurs années, Le Sporting aurait pu fermer définitivement ses portes.Avec l'opération SOS Village, il a finalement été repris en décembre dernier par un couple normand. "Ca marche très bien parce que les gens sont impliqués. Ils savent que c'est le dernier commerce du village et tout le monde y participe", se réjouit le nouveau propriétaire. Le bar proposera bientôt les retraits de colis et les retraits d'argent.



