publié le 04/08/2019 à 10:23

Le chant du coq, celui des cigales, les cloches. Comment peut-on imaginer ne pas les entendre quand on quitte la ville ? Pourtant, les maires sont très nombreux à recevoir des plaintes de vacanciers ou d'habitants qui ont tout quitté pour s'installer à la campagne mais qui ne veulent pas les bruits qui vont avec. Ces bruits justement, le député LR Pierre Morel-A-L'Huissier souhaite les faire inscrire au Patrimoine rural. Celui-ci constitue l'ensemble des biens culturels transmis entre les générations en milieu rural, qu'ils soient matériels (architecture, art) ou immatériels (traditions, savoir-faire).



"Quand on regarde les dix derniers années, il y a de plus en plus de recours et de contestation. On judiciarise de plus en plus les relations entre les citoyens et les agriculteurs", explique-t-il. Une situation qui n'est plus acceptable selon le député : "Il suffit qu'un voisin dépose une assignation devant une juridiction civile pour troubles de voisinage. Et le juge va analyser l’intensité, la répétition du bruit. Ça peut concerner aussi les odeurs. Et on a depuis 2-3 ans, à la fois des recours mais aussi des condamnations, ça devient difficile à accepter".

"Pour nous locaux, c'est très attentatoire à la réalité de la vie de nos territoires, et on ne peut pas accepter ça", poursuit-il. Cette proposition de loi présentée à la rentrée par Pierre Morel-A-L'Huissier, a des chances d'aboutir selon lui. "Elle a été cosignée par beaucoup d'élus de toutes idéologies. L'idée est de créer des commissions départementales et d’analyser dans chaque département, la réalité de la vie locale. On a la notion de patrimoine sensorielle.", explique le député.