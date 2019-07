publié le 26/07/2019 à 15:02

La campagne fait rêver mais la ruralité est délaissée. Le gouvernement veut donc lancer un "agenda rural" pour rendre ses territoires plus attractifs et promet du "cousu main". Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires, reçoit ce vendredi 26 juillet un rapport de cinq élus ruraux qui proposera des pistes pour réinvestir les villages et les campagnes françaises.

L'objectif est de répondre au malaise ressenti par certains Français qui ont le sentiment prégnant d'être déclassés et délaissés. Une frustration qui s'est notamment illustrée à travers le mouvement des "gilets jaunes".

Toutes les recommandations ne seront pas retenues par le gouvernement mais les élus ont présenté 200 mesures. Les cinq rapporteurs se sont tout particulièrement intéressés aux bourgs de 3.000 à 5.000 habitants.

1. Lutter contre l'isolement

Pour lutter contre l'isolement, les élus incitent à créer des lieux de vie comme des cafés dans les territoires ruraux. Selon eux, il faut aussi garantir l'accès à un socle de service universel à moins de 30 minutes de trajet. Pour les familles et les jeunes, les écoles maternelles et primaires ne doivent pas être à plus de 20 minutes de temps de trajet, indique le rapport.

2. Imposer la campagne aux jeunes médecins

Le rapport préconise également de rendre obligatoires les stages des internes en médecine en milieu rural ce qui représenterait l'équivalent de 3.000 médecins immédiatement disponibles.

3. Inciter les Français à s'installer à la campagne

Pour convaincre ces Français tentés par une nouvelle vie au vert, les élus demandent le maintien du prêt à taux zéro en secteur rural mais aussi l'exonération de cotisations foncières des entreprises dans les communes de moins de 3.500 habitants.

4. Lutter contre le chômage

Par ailleurs, les rapporteurs conseillent de poursuivre l'expérimentation "Territoire zéro chômeur de longue durée" et de l'étendre à 30 nouveaux territoires ruraux. Pour que les travailleurs puissent se rendre au travail, les élus assurent qu'il faut relancer le permis à un euro par jour via un prêt à taux zéro.

5. Développer l'accès au numérique

En ce qui concerne le numérique, le gouvernement promet de déployer le très haut débit partout d'ici 2022. Le rapport va plus loin et demande d'ouvrir le test de la 5G aux territoires ruraux.