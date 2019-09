et AFP

publié le 08/09/2019 à 16:52

Un discours de rentrée placé sous le signe de l'immigration. "La France n'est pas une terre d'asile psychiatrique", a lancé Marine Le Pen ce dimanche 8 septembre à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais.

"Pas un jour ne se passe sans un fait divers tragique et bien des événements cet été nous ont ramenés à cette violence endémique. (...) À supposer que ces criminels barbares agissent seulement par folie, et non pas comme tout le laisse à croire, pour des motifs politico-religieux, je le dis : la France n'est pas une terre d'asile psychiatrique !", a déclaré la présidente du Rassemblement national.

"Chaque jour qui passe voit s'accélérer la submersion de nos rues, de nos villages, de nos villes, par une immigration aujourd'hui parfaitement incontrôlée, et la hausse des cartes de séjour s'accélère à un rythme exponentiel (...) Certains quartiers de Paris ont pris les allures de 'Jungle de Calais'", a estimé Marine Le Pen.

"Il est temps de remettre un peu d'ordre", a-t-elle conclu, jugeant que "les élections municipales seront l'occasion de placer la sécurité au cœur du débat politique".