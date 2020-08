Les infos de 8h - Rentrée 2020 : qu'est qu'une classe en plein air ?

publié le 30/08/2020 à 08:51

Pour respecter les mesures sanitaires qui rendent cette rentrée scolaire très spéciale, il est possible de créer des classes en plein air. Certains enseignants pratiquent déjà ce type d'enseignement. Une classe en plein air peut être simplement s'installer dans la cour de récré, sous un préau, un bout de pelouse. Mais c'est aussi sortir de l'école.

Tous les vendredis matin à Abrest dans l'Allier, Céline emmène sa classe de petite et grande section sur une colline à côté de l'école. "Le point de vue est superbe. J'ai prévenu les parents en début d'année que nous sortirions par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente," affirme l'enseignante.

C'est tout le champ des possibles qui s'ouvre. "Aujourd'hui, les situations mathématiques on ne les vit pas assis à table à compter des jetons en plastique mais on va aller chercher des cailloux... C'est aussi des séances d'écritures, en traçant des dessins avec des bâtons plutôt que des crayons à papier," énumère Céline.

Un espace de liberté

Céline a fait un constat. "J'habite dans une commune dortoir, où les enfants viennent en voiture à l'école. On fait souvent du sport à l'intérieur, enfermés. Offrir cet espace c'est se dire qu'on est libre," confie l'enseignante.

Et on peut se raconter des histoires. "On va aménager une table pour des petits lutins de la forêt, la coquille de noix devient un petit pot. Tout de suite on est dans l'imaginaire." Chaque vendredi, l'enseignante demande à un des parents de les accompagner pour aider à l'encadrement et pour partager cette expérience de classe en plein air.

