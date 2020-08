Tour de France 2020 : le Norvégien Kristoff prend le premier maillot jaune à Nice

publié le 29/08/2020 à 14:00

Les suiveur de la Grande Boucle attendaient Caleb Ewan, Bryan Coquard, Niccolo Bonifazio, Cees Bol, Sam Bennett, Elia Viviani, Peter Sagan, Wout van Aert ou Giacomo Nizzolo, mais pas Alexander Kristoff. Le Norvégien a surpris tout le monde pour remporter la première étape du Tour de France 2020 à Nice, samedi 29 août.

Le sprinteur de la formation UAE Emirates décroche sa quatrième victoire d'étape sur la Grande Boucle, après ceux de 2014 (doublé) et 2018. Il a devancé sur la ligne le Danois Mads Pedersen (Trek - Segafredo) et le Néerlandais Cees Bol (Sunweb). Sagan prend la 5e place, Coquard la 8e, Anthony Turgis la 9e.

Kristoff (33 ans) s'empare du premier maillot jaune de sa carrière sur le Tour, à la veille d'une étape en haute altitude, déjà, avec deux cols de 1re catégorie à escalader, toujours dans l'arrière-pays niçois. Sans doute devra-t-il abandonner sa tunique. Mais nul doute qu'il va savourer, au terme d'une journée éprouvante pour le peloton.

Alaphilippe et Pinot ont chuté

Le parcours de 156 km, avec trois boucles au programme et deux ascensions de la côté de Rimiez, a en effet été rendu très piégeux par la pluie, qui n'a quasiment jamais cessé de tomber. Les chutes se sont multipliées, entraînant au sol Julian Alaphilippe mais surtout le Russe Pavel Sivakov, équipier de luxe de Egan Bernal chez Ineos tombé à deux reprises.

Thibaut Pinot pensait y échapper, mais le leader de la formation Groupama-FDJ a lui aussi été contraint de tâter le goudron juste sous la flamme des 3 km. A priori, rien de grave pour le Français, qui, c'est sûr, ne perdra pas de temps sur ce coup. Le jury des commissaires de course a décidé un peu plus tôt de bloquer les temps aux 3 km.

Fabien Grellier maillot à pois

Cette étape aura longtemps été animée par les Français Fabien Grellier et Cyril Gautier et le Suisse Michael Schär. A l'offensive dès les premiers hectomètres, les trois hommes n'ont jamais vu leur avance dépasser les trois minutes, avant d'être repris à quelques 60 km de la ligne. Consolation pour Grellier : il s'empare du maillot à pois, au moins pour un jour.

Le film de la journée :

18h07 - Victoire de Alexander Kristoff à Nice. Le Norvégien de la formation UAE Emirates (33 ans) signe son 4e victoire d'étape sur le Tour de France après deux succès en 2014 et un en 2018.

Le Top 10 de cette première étape du Tour de France 2020 qu'on résumera à un gigantesque chaos. #TDF2020 pic.twitter.com/y6fQKjpIot — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 29, 2020

18h06 - L'avant du peloton passe la flamme rouge.



18h04 - Encore une chute sous l'arche des 3 km. Thibaut Pinot est à terre. Il se relève.



18h01- Le peloton est entré sur la Promenade des Anglais. 4,5 km à parcourir.

Du côté des Français, on va surveiller Bryan Coquard sur ce sprint, il a déjà pris la roue de Peter Sagan à 5 km de l'arrivée. #TDF2020 pic.twitter.com/FWQTVpa8QW — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 29, 2020

17h59 - 6,5 km avant la ligne. Peter Sagan est aux avants-postes.



17h55 - Benoît Cosnefroy repris par le peloton. Dans le même temps, le jury des commissaires annonce que les temps seront neutralisés à 3 km de l'arrivée, ce qui permettra à ceux qui ne veulent pas disputer le sprint de se relever. 10 km à parcourir.



17h53 - Le coureur de la formation AG2R résiste toujours au retour du peloton mais ses chances semblent très minces.

💨 @BenoitCosnefroy attacks! The Frenchman has a 15" lead on the peloton.



💨 Tentative en solitaire de Benoît Cosnefroy. Le Français compte 15" d'avance.#TDF2020 pic.twitter.com/uN3imd3xsD — Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020

17h48 - Le Français Benoît Cosnefroy tente de partir en solitaire dans le final. 13 secondes d'avance sur le peloton. 17,5 km à parcourir.



17h40 - Le peloton sur une ligne droite vent de face le long du Var à 26 km de la ligne.

🚄 The train accompanies the peloton as the sprinters prepare their own trains.



🚄 Le train accompagne le peloton avant le démarrage des trains de sprinters.#TDF2020 pic.twitter.com/p3dapNsmoq — Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020

17h36 - Rien de grave pour George Bennett mais le coureur de la Jumbo est également tombé.

17h30 - 31 km avant le sprint probable sur la Promenade des Anglais.



17h19 - Statu quo à 37,5 km de l'arrivée, avec un peloton groupé et qui ne prend aucun risque dans la descente rapide et sinueuse vers Nice.



17h11 - Le peloton roule toujours à faible allure à 42 km de l'arrivée. Caleb Ewan est de retour dans le peloton. Le soleil devrait faire son retour.



17h04 - Oh la lourde chute de Miguel Angel Lopez (Astana), qui heurte un pylone. Il est debout mais va devoir changer de vélo.

L'équipe Astana fait la descente en tête du peloton...et ça cause la chute de Miguel Angel Lopez !! #TDF2020 pic.twitter.com/FqDesDFZI3 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 29, 2020

17h01 - Pour l'instant, Thibaut Pinot n'a connu aucun problème aujourd'hui. 49 km à parcourir.



16h57 - Le peloton a visiblement passé un pacte de non-agression avant de livrer bataille dans le final. La course est neutralisée, sans aucune intervention de la direction de course.



16h53 - 53 km à parcourir avant la ligne d'arrivée, peloton groupé, les Jumbo ont demandé aux Astana de ne pas prendre de risque.



Tony Martin appelle au calme en "patron" du peloton. Que l'on aime ou non cette attitude, ça montre surtout que la Jumbo a pris le dessus sur les autres équipes. #TDF2020 pic.twitter.com/AXHUcUZTLD — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 29, 2020

16h48 - Caleb Ewan, l'un des favoris à la victoire d'étape, est pointé à plus de 6 minutes du peloton, conduit par les Jumbo.



16h46 - Schär repris a son tour, peloton groupé à 56,5 km de l'arrivée, et toujours une route très glissante.

Tous les hommes de tête ont été repris par le peloton. Il n'y a plus aucun échappé à 60 km de l'arrivée. #TDF2020 pic.twitter.com/FqNFIv48RF — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 29, 2020

16h44 - Michael Schär désormais seul en tête, Cyril Gautier repris par le peloton. Le Suisse a pris 2 points au sommet de la côte de Rimiez



16h42 - Plus que 15 secondes de marge pour Gautier et Schär.



16h38 - Fabien Grellier à été décramponné, ils ne sont plus que deux à l'avant : Michael Schär et Cyril Gautier. 29 secondes d'avance sur le peloton à 60 km de la ligne.

🇫🇷@fabien_grellier a été lâché par ses compagnons d'échappée. Ils ne sont plus que 2️⃣ en tête :



🇨🇭@michaelschaer

🇫🇷Cyril Gautier#TDF2020 pic.twitter.com/h04cgf3iF1 — Prix Antargaz (@PrixAntargaz) August 29, 2020

16h34 - Alaphilippe de retour dans le peloton, avec l'aide deux équipiers.



16h30 - Sivakov pointé à près de 4 minutes du peloton. Plus que 36 secondes d'avance pour les hommes de tête.



16h26 - Le peloton sur la Promenade des Anglais avec 1'20" de retard sur les trois hommes de tête. 69 km à parcourir. Et encore une grosse chute à l'arrière, avec un autre équipier de Bernal, Andrey Amador.



16h22 - L'équipier de Egan Bernal, Pavel Sivakov, est tombé une deuxième fois.

Nouvelle chute de Pavel Sivakov ! Journée galère pour le Russe... #TDF2020 pic.twitter.com/PqLSpig8KV — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 29, 2020

16h16 - Deuxième changement de vélo pour Julian Alaphilippe. Il pointe à 40 secondes du peloton.

Nouveau changement de vélo pour Julian Alaphilippe qui récupère celui qu'il avait au moment de sa chute. Il explique à son mécano ce qui lui est arrivé. #TDF2020 pic.twitter.com/00V4qLAKfE — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 29, 2020

16h13 - Le point sur la course à 78 km de l'arrivée : les Français Cyril Gautier et Fabien Grellier et le Suisse Michael Schär en tête avec 2 minutes et 38 secondes d'avance sur un peloton de nouveau groupé.



16h09 - Au tour de Nairo Quintana d'être victime d'une chute. Alaphilippe et Sikavov, eux, ont repris leur place dans le peloton.

Conséquence de toutes ces chutes, le trio a désormais 2'48" d'avance sur le peloton à 80km. Pavel Sivakov et Julian Alaphilippe ont pu rentrer. #TDF2020 pic.twitter.com/lojvGD2sfP — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 29, 2020

16h03 - De nouveau plus de 2 minutes d'avance pour les trois échappés (Michael Schär, Cyril Gautier et Fabien Grellier) : 2'26" à 86,5 km de l'arrivée.



15h58 - Julian Alaphilippe est à son tour tombé, son genou gauche est éraflé. Le Français change de vélo.

CHUTE DE JULIAN ALAPHILIPPE ! C'est une vraie patinoire. #TDF2020 pic.twitter.com/THoa11SdJy — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 29, 2020

15h56 - L'écart entre le trio de tète et le peloton repasse au dessus de la minute : 1'15" à 92 km de l'arrivée. Sivakov est à 2 minutes du peloton.



15h51 - La chaussée est toujours aussi humide, les coureurs ne prennent aucun risque dans la descente technique de la côte de Rimiez.



15h47 - 99 km avant l'arrivée et plus que 42 secondes de marge pour le Suisse Michael Schär (CCC) et les Français Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital Concept) et Fabien Grellier (Total - Direct Energie).



15h41 - Nouvelle chute à signaler à l'arrière, avec notamment le Français Benoït Cosnefroy impliqué, mais aussi l'un des équipiers de Egan Bernal, Pavel Sivakov.



15h36 - Il pleut de nouveau fort sur la route du Tour. 1'36" d'avance pour les échappés à 104,5 km de l'arrivée.



15h31 - Fabien Grellier passe en tête de la côte de Rimiez. 2 points dans la musette.

C'est Fabien Grellier qui passe en tête au sommet de la Côte de Rimiez ! 2 points pour lui et 1 point pour Cyril Gautier. #TDF2020 pic.twitter.com/4fMCfkZik0 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 29, 2020

15h29 - Le trio de tête dans la côte de Rimiez. L'un d'entre eux vise le premier maillot à pois. 1'48" d'avance sur le peloton.



15h20 - Pas de changement à l'avant : Schär, Gautier et Grellier comptent 2'25" d'avance sur le peloton, à 111 km de la ligne d'arrivée.



15h13 - Première chute sur ce Tour 2020, en queue de peloton. Sept à huit coureurs sont impliqués, mais aucun leader. Tout le monde s'est relevé.

Première chute sur la Promenades des Anglais ! Sam Bennett est tombé, Jasper de Buyst et Domenico Pozzovivo également. #TDF2020 pic.twitter.com/G0GxeHIjjZ — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 29, 2020

15h09 - Le peloton, conduit par les Deceuninck et les Jumbo, contrôle l'échappée : 2'15" de retard seulement.



15h01 - Situation de course inchangée à 127 km de l'arrivée : trois hommes en tête avec 2'30" d'avance, le Suisse Michael Schär (CCC) et les Français Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital Concept) et Fabien Grellier (Total - Direct Energie).



14h56 - La pluie redouble actuellement mais devrait cesser assez vite.

Tim Declercq et Rémi Cavagna en tête du peloton afin de contrôler l'échappée. Sam Bennett, le sprinter de l'équipe Deceuninck-Quick Step, aura une belle carte à jouer dans le final. #TDF2020 pic.twitter.com/9YiHS20sgP — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 29, 2020





14h53 - L'avance des trois hommes de tête repart à la hausse : 2'41" entre le peloton et le Suisse Michael Schär (CCC) et les Français Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital Concept) et Fabien Grellier (Total - Direct Energie).



14h50 - Les Jumbo de Roglic et Dumoulin sont présents en nombre à l'avant du peloton.



14h47 - Le trio de tête sur une longue ligne droite. 2'17" de marge sur le peloton. 138 km à parcourir.



14h41 - Quelques gouttes ont fait leur apparition sur la route dans la descente de la côté de Rimiez. Les coureurs font preuve de prudence.

La descente est vraiment sinueuse, heureusement la pluie ne s'intensifie pas pour le moment. #TDF2020 pic.twitter.com/srFsz0JJuU — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 29, 2020

14h37 - L'écart est stabilisé autour de 2 minutes.



14h30 - Le peloton laisse filer : 2'08" d'avance pour les trois hommes à l'avant.

One Swiss and two Frenchmen in the breakaway:

Un Suisse et deux Français dans l'échappée :



🇨🇭 @michaelschaer

🇫🇷 @fabien_grellier

🇫🇷 Cyril Gautier#TDF2020 pic.twitter.com/D4c2zK2YZp — Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020

14h27 - Désormais 1 minute 10 d'écart entre le trio de tête et le peloton. 153 km à parcourir.



14h24 - 22 secondes d'avance pour le Suisse Michael Schär (CCC) et les Français Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital Concept) et Fabien Grellier (Total - Direct Energie).



14h22 - Les trois premiers échappés de ce Tour sont Schär, Gautier et Grellier.



14h21 - C'est parti pour cette 1re étape.

C'est parti pour la 107ème édition du Tour de France ! Christian Prudhomme vient de donner le départ réel de cette première étape. #TDF2020 pic.twitter.com/ciWOovasRP — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 29, 2020

14h20 - Le départ réel va être donné dans 500 m au sommet de la côte de Rimiez.



14h13 - Départ réel de cette 1re étape dans 3 km.

Une petite promenade dans les rues de Nice pour ce départ fictif, avec un public présent avec parcimonie. #TDF2020 pic.twitter.com/zjYU1UxXIP — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 29, 2020

14h07 - Il y a 40 % de risques de pluie sur cette 1re étape.



14h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.