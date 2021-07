La majorité des incidents en avion sont-ils liés au port du masque ? Celui-ci est obligatoire dans les aéroports ou lors des vols et Air France estime qu'il est responsable de plus de la moitié des incidents voyageurs. Les personnels navigants, stewards, hôtesses, sont donc préparés à y répondre.



Même si ces événements sont rares, le personnel navigant est formé à gérer les passagers parfois violents et privilégient le dialogue et la courtoisie. Un document rappelant les règles à bord est distribué aux passagers récalcitrants mais parfois cela ne suffit plus, que ce soit au sol comme en vol.



"On va donc informer le commandant de bord qu’on a un passager qui refuse de respecter le règlement", explique Christelle Auster, président du syndicat national du personnel navigant commercial. "On peut appeler la police à l’arrivée et dans la mesure où il devient violent, on a aussi reçu une formation pour maîtriser les passagers", dit-elle.



Par maîtriser, comprenez poser des liens de contention afin d’immobiliser un passager très violent qui met en jeu la sécurité d’un vol. Enfin, un client peut aussi se voir interdire temporairement l’accès au vol de la compagnie.

À écouter également dans ce journal

Jeux Olympiques de Tokyo - C'est donc le jour J pour le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Tokyo, la cérémonie d'ouverture se déroulera ce vendredi 23 juillet, à huis clos, ce sera une cérémonie sobre, qui durera près de 3h30.

Passe sanitaire - Contre l'avis du gouvernement, l'Assemblée nationale a voté jeudi contre le recours au passe sanitaire pour les patients non urgents ou les visiteurs dans les établissements de santé et maisons de retraite.

Présidentielle 2022 - Valérie Pécresse se lance officiellement dans la course à l'Elysée. Dans un entretien au Figaro, la présidente de la région Île-de-France a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022.