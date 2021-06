publié le 02/06/2021 à 08:46

Après le chaud, le froid pour ces anciens salariés d'une entreprise de Beauvais. En 2015, la justice les avait indemnisés à hauteur de 8.000 euros chacun pour "préjudice lié à l'amiante". Mais le repreneur de l'équipementier automobile, GARETT, a depuis obtenu gain de cause et exige le remboursement de ces fonds. Seulement, l'argent a depuis été dépensé.

Ces dernières semaines ont été très difficiles pour Maria, 74 ans, salariée depuis 35 ans. Depuis la mise en demeure, beaucoup de stress et peu de sommeil. "On se réveille la nuit, on pense 'comment on va faire'. On n'a plus l'argent, les 8.000 euros que vous avez donnés il y 5 ans, les gens ont fait des choses avec cet argent", confie-t-elle. "Si on doit rembourser cet argent, ça nous mettra tous dans une situation catastrophique".

Comme Maria, d'anciens employés ont l'impression d'être partis comme des voleurs, alors qu'ils méritent cet argent. "On nous tue deux fois : par l'amiante et par cet argent qu l'on doit rembourser", ajoute-t-elle. Elle en appelle aujourd'hui au PDG de la société : "Vous avez des sociétés dans le monde entier et vous faites un chiffre d'affaires énorme. Vous nous demandez à nous, avec de petits revenus, de vous donner de l'argent ? Ayez du cœur".

