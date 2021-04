publié le 17/04/2021 à 09:08

C'est le nouvel objectif de Marlène Schiappa. La ministre déléguée à la citoyenneté souhaite cartographier les quartiers les plus dangereux en matière de harcèlement de rue en Île-de-France.

À Strasbourg, l'association "Ru'elles" sensibilise depuis plusieurs mois les commerçants à ce fléau, afin qu'il puissent accueillir les victimes. Sur les portes de cette jardinerie par exemple, un autocollant indique en anglais "Safe place", un endroit refuge en cas de harcèlement de rue.

Stéphane et Jennifer, les co-gérants de Tchungle, ont très vite accepté de participer à cette opération : "D'expérience personnelle, j'ai trois petites sœurs et un petit frère. Ils ont tous vécu ça. J'ai une de mes jeunes sœurs qui a été bien embêtée. Si on savait tous qu'il y avait des places comme ça, refuges, ça libèrerait peut-être la parole", explique-t-elle. "Parce qu'une personne qui subit un harcèlement va forcément être traumatisée, l'idée c'est plutôt de sécuriser la situation en protégeant la personne et en appelant la police", ajoute Stéphane.

C'est Tiphany Hue, de l'association Ru'elles, qui a eu l'idée de ces lieux refuge après avoir cartographié les endroits du centre-ville où les femmes racontaient avoir été harcelées : "Souvent, les victimes se retrouvent isolées ou alors avec des témoins autour qui ne savent pas comment réagir. Le commerce est un lieu refuge, ce qui veut dire que le personnel est formé. On leur dit qu'il ne faut pas jouer à superman ou superwoman et que le but est de désamorcer la situation". Tous les commerces peuvent y participer. Les premiers refuges se trouvent ainsi dans une jardinerie, un supermarché et un salon de tatouage.

