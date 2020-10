Strasbourg : la maire en tête d'une marche contre le harcèlement de rue

publié le 25/10/2020 à 03:50

La maire (EELV) de Strasbourg Jeanne Barseghian a pris samedi la tête d'une marche contre le harcèlement de rue dans le centre historique de la capitale alsacienne. Cette marche, baptisée "Ensemble en jupe", a rassemblé près de 200 manifestantes, mais aussi quelques dizaines d'hommes, dont trois en kilts, a constaté un photographe de l'AFP. À l'avant du cortège, la maire tenait une banderole "Stop au harcèlement de rue", avec six autres femmes.

"Mon corps, mes choix, ta gueule", "Touche pas à ma jupe", "Ne me siffle pas, je ne suis pas une chienne" ou "Mon nom n'est pas sale pute", pouvait-on lire sur d'autres pancartes. "Il s'agit de mettre fin au fléau du harcèlement de rue et de clamer le droit à la liberté et à la sécurité de toutes les personnes quels que soient leur genre, leur apparence, leur orientation sexuelle, leur religion ou croyance, leur origine, etc", a déclaré la mairie de Strasbourg dans un communiqué.

"La rue est à tou·te·s ! À Strasbourg comme ailleurs, les femmes doivent pouvoir s'habiller comme elles le veulent et se sentir en sécurité", a souligné Jeanne Barseghian, citée par ce communiqué.