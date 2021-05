publié le 23/05/2021 à 09:06

À l'origine de deux sites internet remarquables, CovidTracker et Vite Ma Dose, l'ingénieur de 25 ans Guillaume Rozier a reçu samedi 22 mai l'ordre national du Mérite "à titre exceptionnel". Vite Ma Dose permet notamment de voir tous les créneaux disponibles pour la vaccination sur les différentes plateformes de rendez-vous en ligne.

Joint par RTL, le jeune homme a fait part de sa fierté. "Ça m'a fait extrêmement plaisir, ça me fait même honneur de recevoir une telle distinction. On a réalisé ces outils avec un unique but, mieux comprendre l’épidémie pour mieux lutter, pour retrouver une vie normale le plus rapidement possible", déclare-t-il.

Il a voulu avant tout remercier la "centaine de personnes bénévoles sur Vite Ma Dose". "Elles sacrifient beaucoup d’heures, le soir, la nuit, le week-end, en dehors de leur activité principale. Je souhaiterais aussi remercier les bénévoles d’autres initiatives, indépendantes de la mienne, car il y a eu plein d’initiatives sur internet pour faciliter la campagne de vaccination, éviter que des doses soient perdues. Je pense que ce serait une bonne idée d’organiser un événement pour remercier" tous ces gens, a-t-il conclu.

