Ligue 1 : Lille, Paris ou Monaco sacré ? Tous les scénarios pour le titre

publié le 23/05/2021 à 07:30

Neuf mois et deux jours après un nul (0-0) inaugural entre Bordeaux et Nantes, l'heure du verdict est venue dans cette saison 2020-2021 indécise jusqu'au bout, jusqu'à cette 38e journée qui va décider de l'identité du champion de France, des trois qualifiés pour la prochaine Ligue des champions, des autres places européennes et du barragiste qui affrontera un club de Ligue 2 pour tenter de se maintenir.

Tout le monde sera fixé dimanche 23 mai sur les coups de 22h55, au terme d'une deuxième soirée de suite avec les dix matchs programmés à la même heure (21h), peut-être au terme d'un grand huit émotionnel, sans doute après une pluie de rebondissements aux quatre coin de France. Seule certitude, qui soulagera en partie les supporters des clubs de bas de tableau pas encore mathématiquement sauvés : Nîmes accompagnera Dijon directement à l'échelon inférieur.

Dans cette lutte pour ne pas terminer 18e, place occupée par Nantes (40 points), les Canaris reçoivent Montpellier (8e) tandis que le match entre Strasbourg et Lorient (41 pts) va peser lourd... mais peut aussi maintenir les deux équipes avec un résultat nul. A priori, l'affiche entre Reims et Bordeaux (42 pts) revêt un peu moins d'intérêt. De tous les mal classés, c'est Brest (16e, 41 pts) qui a sans doute le plus à craindre avec la réception du PSG.

Lille titré si il gagne, Paris en cas de meilleur résultat

La course au titre de champion, la voilà, celle dont l'essentielle majorité des observateurs attend l'épilogue. Lille, Paris, Monaco. Ils sont trois à pouvoir encore monter sur la plus haute marche, même s'il faudrait un concours de circonstances dément pour les Monégasques, 3e avec 77 points avant de se rendre à Lens (6e). Le Losc (1er) en compte 80, plus qu'un de plus que le PSG (79) après son nul (0-0 face à Saint-Étienne).

Les Lillois restent toutefois maîtres de leur destin : un succès à Angers (12e) et le titre sera dans la poche quel que soit le résultat de Paris dans le Finistère. Un nul suffirait aussi aux hommes de Christophe Galtier si les partenaires de Kylian Mbappé et Neymar est battu à Brest. À l'inverse, le PSG doit réaliser un meilleur résultat que Lille pour passer devant : gagner et voir le Losc tenu en échec ; prendre un point pendant que Lille perd.

Seulement battu trois fois cette saison, le club du Nord est au moins déjà assuré de terminer à la 3e place, synonyme de 3e tour préliminaire de Ligue des champions, mais peut-être in fine de phase de poules (comme les deux premiers) si Manchester United bat Villareal en finale de la Ligue Europa mercredi 26 mai. Mais il faudrait un scénario dingue pour que Monaco lui passe devant.

Lyon 4e s'il ne fait pas mieux que Monaco

En plus de ses trois points de retard, le club de la Principauté possède en effet une différence de buts de -6 sur le leader. Si les Monégasques feront tout pour l'emporter à Lens, c'est d'abord pour rester à coup sûr devant Lyon (4e, 76 pts). Le reste ne sera que du bonus. Pour rester devant Monaco, Paris doit de son côté décrocher au moins un nul, sa différence de buts étant de +22 sur l'ASM.

L'OM bien placé pour aller en Ligue Europa

S'il n'obtient pas un meilleur résultat face à Nice que Monaco à Lens, l'OL disputera l'an prochain la phase de poules de la Ligue Europa, comme le 5e - grâce à la victoire du PSG en Coupe de France -, actuellement Marseille. Avec trois points d'avance sur Lens, l'OM peut aborder sereinement son déplacement à Metz (10e) et peut même s'incliner en Lorraine.



Sur le papier les Sang et Or sont plus à la lutte avec Rennes (7e) pour une place en barrages de la nouvelle Ligue Europa Conférence, avant d'entrer dans la phase de poules. Les Bretons comptent un point de retard avant la réception de Nîmes. Faites vos jeux, à tous les étages.

L1-38e journée : programme et classement

Dimanche 23 mai, tous les matches à 21h :



Angers - Lille

Brest - PSG

Lens - Monaco

Lyon - Nice

Metz - Marseille

Rennes - Nîmes

Reims - Bordeaux

Strasbourg - Lorient

Nantes - Montpellier

Saint-Étienne - Dijon



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Lille 80 37 23 11 3 62 22 40

2. PSG 79 37 25 4 8 84 28 56

3. Monaco 77 37 24 5 8 76 42 34

4. Lyon 76 37 22 10 5 79 40 39

5. Marseille 59 37 16 11 10 53 46 7

6. Lens 56 37 15 11 11 55 54 1

7. Rennes 55 37 15 10 12 50 40 10

8. Montpellier 51 37 13 12 12 58 61 -3

9. Nice 49 37 14 7 16 47 51 -4

10. Metz 46 37 12 10 15 43 47 -4

11. Saint-Etienne 46 37 12 10 15 42 53 -11

12. Angers 44 37 12 8 17 39 56 -17

13. Reims 42 37 9 15 13 41 48 -7

14. Bordeaux 42 37 12 6 19 40 55 -15

15. Strasbourg 41 37 11 8 18 48 57 -9

16. Brest 41 37 11 8 18 50 64 -14

17. Lorient 41 37 11 8 18 49 67 -18

18. Nantes 40 37 9 13 15 46 53 -7

19. Nîmes 35 37 9 8 20 40 69 -29 RELÉGUÉ

20. Dijon 18 37 3 9 25 24 73 -49 RELÉGUÉ



Les deux premiers sont qualifiés directement pour la Ligue des champions (C1), le 3e disputera le 3e tour préliminaire (sauf si Manchester United bat Villareal en finale de la Ligue Europa).

Les 2 derniers sont relégués en Ligue 2.

Le 18e disputera sa place en L1 lors d'un barrage en matches aller/retour avec le club de Ligue 2 sorti vainqueur des pré-barrages.