Le ramassage des ordures reprend enfin à Paris, après quasiment 20 jours de grève des éboueurs. Selon la mairie, 10.000 tonnes de poubelles jonchaient encore les rues vendredi, mais la situation pourrait s'arranger rapidement. Sur les trois principaux sites d'incinération d'Île-de-France, deux ont repris le travail et le troisième a été réquisitionné. Il était temps pour de nombreux commerçants parisiens qui ont vu leur chiffre d'affaires fondre à vue d'œil ces dernières semaines.

Derrière son comptoir, Cyril observe les passants qui frôlent son restaurant sans entrer. Depuis deux semaines, il constate une baisse de fréquentation de 30%. "Le service va démarrer, ça va être calme", présage-t-il. Habituellement il accueille entre 55 et 60 personnes par service, mais là il s'attend à recevoir "35 personnes". La terrasse du restaurant est déserte. "Quand on arrive là-bas et qu'on voit des cartons par terre et des poubelles partout, ça ne donne pas envie de rentrer", explique le restaurateur.

Cette colère est partagée par les autres commerçants du quartier. "C'est une poubelle géante", déplore Arnaud Villaret, également restaurateur, "j'en perds même des clients aujourd'hui, c'est inadmissible", ajoute-t-il. "La responsable numéro 1, c'est la maire de Paris. 22 réservations ce matin, 22 annulations". L'hôtellerie est aussi concernée par ces annulations. "Nous avons loué une benne que nous avons chargée pour libérer l'espace. Je suis assez pessimiste parce qu'on est les seuls à avoir pris cette mesure", confie Nicolas Garnier, directeur de l'hôtel Ampère. De toute la rue, seul cet établissement n'est pas caché par les poubelles.

