Les infos de 8h - Espagne : un oligarque russe tue sa famille et se suicide

Vague de suicides chez les oligarques russes. Le premier, lundi 18 avril, à Moscou où un ancien vice-président de la banque d'affaires de Gazprom a été retrouvé mort. Les corps de sa femme et de sa fille gisaient. Le lendemain, même scénario, mais cette fois-ci, en Espagne.

Sergey Protosenya a attendu que sa fille de 18 ans et sa femme soient endormies pour les attaquer. Toutes les deux ont été retrouvées inanimées, dans leur lit, visiblement tuées par un couteau et une hache. L'homme s'est ensuite donné la mort dans le jardin.

La famille vivait depuis plusieurs années à Lloret del Mar, une station balnéaire catalane très prisée des Russes. Ils y avaient acheté une grande propriété avec un court de tennis, une piscine et un espace pour abriter leur cinq ou six voitures de luxe.

L'homme était membre du conseil d'administration de Novatek, la compagnie gazière privée la plus importante de Russie. Sa fortune était estimée à plus de 440 millions de dollars. Pour l'instant, la police catalane évoque un cas de violences conjugales. Elle indique n'avoir encore établi aucun lien entre cette affaire et celle, similaire, de Moscou.

