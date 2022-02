Guerre en Ukraine : qu'est-ce que Gazprom, le sponsor qui embarrasse l'UEFA ?

24 heures après l'offensive russe en Ukraine, le monde du sport est pris en étau. Certaines mesures ont été prises, comme la délocalisation de la finale de la Ligue des champions, initialement prévue à Saint-Pétersbourg ou l'annulation du Grand Prix de Formule 1 de Sotchi prévu en septembre.

L'UEFA, dont l'un des sponsors majeurs est le géant Gazprom, n'a, de son côté, rien mentionné concernant l'accord avec le groupe russe, réputé proche du Kremlin. Et pour cause, la firme spécialisée dans l'extraction, le traitement et le transport de gaz naturel détient le monopole des exportations de gaz russe vers l'Union Européenne.

C'est donc un sponsor présent à grande échelle dans le monde du sport et du football européen, sponsor de la Ligue des champions depuis 10 ans et dont le contrat vient d'être renouvelé. Le contrat de Gazprom aurait rapporté à l'UEFA 40 millions d'euros par an sur la période 2018-2021, selon SportBusiness Sponsorship.

Gazprom étroitement lié au football

Gazprom est le plus grand fournisseur de gaz au monde, il représente 8% du PIB russe, 20% des recettes du budget de la Russie, rappelle Le Parisien. On ne sait pas encore si l'invasion russe en Ukraine va mettre en péril le contrat de sponsoring avec l'UEFA. Le groupe sponsorise également le club allemand de Schalke (D2), qui avait lui décidé jeudi de retirer le nom de son sponsor principal de ses maillots. Mais Gazprom sponsorise également des équipes de handball, de hockey sur glace et a même une équipe cycliste à son nom.

La finale de la C1 devait d'ailleurs se tenir le 28 mai prochain dans le stade du Zénith Saint-Pétersbourg, baptisé Gazprom Arena. Il faut dire que Gazprom et le monde du football sont devenus étroitement liés. Alexander Dyukov, président du conseil d’administration de Gazprom, est aussi le président de la Fédération russe de football et depuis avril 2021, il est devenu membre du comité exécutif de l’UEFA. Pas facile donc pour l'instance du football européen, d'imaginer se séparer du géant gazier russe.