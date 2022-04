Guerre en Ukraine : à la frontière du Donbass, un agriculteur poursuit son activité

L'objectif a clairement été réaffirmé par l'armée russe ce vendredi 22 avril, elle convoite le contrôle total de la partie sud de l'Ukraine et du Donbass où les combats et de lourds bombardements se poursuivent selon le ministère britannique de la Défense. À Lozovaïa, à la frontière du Donbass, un agriculteur tente maintenir son activité malgré la menace.

Il suffit de voir Leonid, au volant de son tracteur, regarder constamment au-dessus de lui pour se rendre compte qu'une sortie dans son champ de tournesols n'a plus la même saveur depuis le début de la guerre. "Régulièrement, on voit les roquettes passer au-dessus de nos champs à toute vitesse. On voit de la fumée ou des explosions au loin", explique l'agriculteur ukrainien. "Avant on pouvait travailler 24 heures sur 24, mais beaucoup d'entre nous refusent de travailler la nuit maintenant, c'est trop stressant". Un constat qui ne prend même pas en compte les mines sur lesquelles il pourrait rouler.

L'homme aux mains calleuses le répète à plusieurs reprises, c'est comme ça qu'il se bat pour son pays. "Le gouvernement refuse qu'on aille se battre sur le front parce qu'on est aussi important que les soldats. C'est une chose de tenir un fusil, c'en est une autre de conduire un tracteur. À l'arrivée, c'est la même chose, on aide notre pays. J'évite que les gens meurent de faim avant les bombes et une terre qui pousse, ça donne toujours espoir". Leonid repart alors sur son tracteur et ne s'arrêtera pas avant la tombée de la nuit. Son exploitation est gigantesque, 4.700 hectares à quelques kilomètres à peine des bombardements.