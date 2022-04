La guerre en Ukraine soulève de nombreuses questions quant au soutien des pays occidentaux. Voulant éviter de tomber dans la cobelligérance, ces pays n'ont pas répondu à toutes les demandes d'aide de l'Ukraine. En revanche, des armes sont livrées à l'armée par certains pays pour soutenir les troupes ukrainiennes.

Dans un entretien accordé à Ouest France, Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi 22 avril que la France livrerait des pièces d'artillerie à l'Ukraine : des canons Caesar. Ces canons ont un calibre de 155 mm et sont disposés sur des camions tout-terrain. Ils sont capables de frapper une cible à 40 km avec une très bonne précision et ont déjà équipé les armées d'Arabie Saoudite, du Danemark et de la République Tchèque.

12 de ces canons vont être prélevés de l'armée de Terre française pour équiper l'armée ukrainienne. Selon l'Élysée, la capacité des canons sera opérationnelle "début mai". De plus, une quarantaine de soldats ukrainiens vont arriver en France samedi pour être formés.