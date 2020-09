Les infos de 8h - Élections sénatoriales : tout ce qu'il faut savoir sur le scrutin

publié le 27/09/2020 à 08:42

Les élections sénatoriales se tiennent ce dimanche 27 septembre. Un scrutin indirect puisque ce sont les maires, les conseillers municipaux, départementaux et régionaux qui désignent les représentants du palais du Luxembourg pour 6 ans, renouvelable tous les 3 ans par moitié.

Les grands électeurs sont 87.000 et doivent aller voter à la préfecture de leur département. Le vote est obligatoire sous peine d'une amende de 100 euros. Dans les départements où il y a un tour comme ceux où il y a deux tours, on connaîtra les résultats en fin de journée. En raison de la crise sanitaire, le renouvellement de 6 des 12 sièges Outre-mer n'aura lieu que l'an prochain.

La droite est majoritaire au Sénat. C'est une tradition qui n'a été bousculée qu'une seule fois dans la Ve République, en 2011. Avec les municipales, le corps électoral a été modifié, on verra si cela influe sur les équilibres. L'une des particularités de ce scrutin, c'est que nombre des grands électeurs sont sans étiquette, ils votent pour une personne et non un parti.

À écouter également dans ce journal

Covid-19 - Le taux de positivité continue à augmenter et c'est bien ce qui inquiète le président de l'Ordre des Médecins. "La deuxième vague arrive plus vite que nous le redoutions". Voilà ce que déclare Patrick Bouet ce matin dans le Journal du Dimanche. "Si rien ne change, une épidémie généralisée est à prévoir pendant de longs mois", dit-il.

Attaque à Paris - Le principal suspect qui a gravement blessé deux personnes avec un hachoir avait repéré les lieux. Âgé de 18 ans, ce Pakistanais reconnaît et assume son acte. Il explique ne pas avoir supporté la republication des caricatures du Prophète Mahomet. Il ne savait pas que la rédaction du journal satirique avait déménagé depuis l'attentat il y a 5 ans.

Cagnotte de l'agriculteur - Grâce aux habitants de la commune, mais aussi grâce à vous, cette cagnotte vient de dépasser les 102.000 euros hier soir. François est toujours hospitalisé, mais il ne cache pas sa joie.

Roland Garros - Début de Roland Garros aujourd'hui. Le tournoi a été reporté à cause de l'épidémie de coronavirus. Seuls 1.000 spectateurs pourront assister quotidiennement au match.