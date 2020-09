Haute-Savoie : le maire de Saint-Gervais vient en aide à un agriculteur en détresse

publié le 20/09/2020 à 12:15

Élan de solidarité en Haute-Savoie pour un jeune agriculteur. Le maire de Saint-Gervais vient de lancer une cagnotte sur Internet afin de venir en aide à l'un de ses administrés. Il y a 10 jours, François 22 ans, était comme tous les jours en train de préparer ses fromages lorsque une explosion a provoqué un énorme incendie. Gravement brûlé, le jeune homme va sauver son arrière grand-mère de 89 ans et récupérer deux veaux prisonniers des flammes dans l'étable.

Alors qu'il est hospitalisé à Lyon au service des grands brûlés, l'histoire de François a touché. "François Curral, il a 22 ans, c'est un passionné. Quand on le voit avec ses bêtes ses yeux brillent, c'est quelque chose de magnifique. Il lui est arrivé un grand malheur qui a ému tout le monde de l'agriculture et tout le village. Il faut qu'on soit tous derrière et qu'elle gonfle cette cagnotte. Merci d'avance pour lui", a confié le maire de Saint-Gervais. Samedi 19 septembre, la cagnotte atteignait déjà 26.000 euros.

François Curral, joint par RTL, s'est dit "très touché." "C'est impressionnant comme les gens sont gentils et je remercie de tout cœur ceux qui ont participé. Ça fait très chaud au cœur, c'est incroyable. J'ai beau avoir que 22 ans, j’ai vu ma ferme en flammes, j'ai dit 'Ma vie est finie'", confie le jeune agriculteur qui va être greffé des avant-bras la semaine prochaine.

Si vous souhaitez vous aussi l'aider, vous pouvez faire un don en cliquant sur le lien de la cagnotte "Pour François Curral".

Photo de François Curral , le jeune agriculteur de Saint-Gervais (Haute-Savoie) qui a perdu sa ferme dans un incendie lors duquel il a été grièvement brûlé. Crédit : Photo DR