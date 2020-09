Les infos de 7h - Roland Garros commence avec 1.000 spectateurs

publié le 26/09/2020 à 09:05

Pas d'exception pour Roland Garros. Alors que la situation sanitaire est de plus en plus tendue en métropole, et notamment à Paris, le tournois de tennis début dimanche 27 septembre avec une jauge réduite à 1.000 personnes. Les personnes qui ont déjà leurs billets vont être tirées au sort, sachant que sur l'ensemble des mille places, un quart est déjà réservée aux invités, personnalités et autres élus.

L'ambiance ne sera pas la même, et pour les joueurs il va falloir s'adapter. Pour le Français Gaël Monfils notamment : "Ça va faire bizarre d'avoir un grand stade avec seulement mille personnes. Ça ne va pas être le même tournoi que j'ai joué avant, dont j'ai rêvé. Ça va être un tournoi différent dans mon lieu préféré, dont j'ai rêvé avec une ambiance de dingue, des supporters, la grosse magie".



A écouter également dans ce journal

Attaque à Paris - Le principal suspect arrivé en France il y a trois ans a reconnu les faits en garde à vue. En revanche, la garde à vue du second suspect, un algérien de 33 ans, a été levée samedi 26 septembre au matin. Cinq autres personnes ont été mises en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi, lors d'opérations menées à Pantin (93).

Coronavirus - Plus de 16 000 nouveaux cas recensés en 24h. Le ministre de la Santé Olivier Véran a répondu aux critiques lors de son déplacement à Marseille. A Lille, la maire de la ville apporte son soutien aux restaurateurs qui respectent les règles.

Côte d'Ivoire - Grosse tension dans le pays à cinq semaines de la présidentielle. Il y a 10 ans, des affrontements avaient fait 3.000 morts. Le président actuel Alassane Ouattara compte bien garder le pouvoir.



Ligue 1 - Le Losc est leader de ligue 1 en attendant les prochains matchs qui se tiennent aujourd'hui. Saint Etienne affronte Rennes à 17h et Marseille affronte Metz à 21h.