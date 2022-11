C'est devenu le cauchemar de l'administration pénitentiaire. De plus en plus de drones survolent les prisons qui ont pour but de livrer illégalement aux détenus des produits en tout genre. Cette semaine, à Sequedin, dans le Nord, trois drones ont été interceptés en l'espace de cinq minutes.

Face à cela, les surveillants sont complètement démunis : "Nous ne pouvons pas, jour et nuit, avoir les yeux rivés sur le ciel", indique Dimitri Jouy, représentant FO de la prison de Sequedin. Et d'ajouter : " Avec les miradors, on les voit et on les entend à peine. Il n'y pas de lumière sur les drones, on ne voit quasiment rien quand ils arrivent". Cette fois, de la drogue, des portables, des chargeurs ont été découverts, une autre fois, un bout de scie à métaux.

Les livraisons par drone ne sont plus du tout exceptionnelles : "Quasiment toutes les nuits, il y a des livraisons. C'est limite un petit peu de chance d'avoir réussi à attraper tout ça. À partir du moment où l'on voit la quantité de stupéfiants qui rentrent à l'intérieur de nos murs, il peut très bien y avoir des couteaux, des revolvers. Tout ça peut facilement rentrer", déclare le surveillant.

À Sequedin et ailleurs, l'administration pénitentiaire sait qu'elle doit réagir. Un plan de treize millions d'euros est sur la table pour équiper certains établissements de brouilleurs nouvelle génération.

