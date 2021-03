publié le 17/03/2021 à 08:54

Si vous êtes en train de préparer votre été, sachez que vous devriez pouvoir voyager à nouveau librement en Europe. Cela devrait se décider ce mardi à Bruxelles. La commission propose un document numérique qui aura pour appellation : "certificat vert".

Il réunira quelques informations personnelles, comme le nom, prénom, date de naissance mais surtout trois indications liées au coronavirus : si la personne a été vaccinée ou bien si elle a effectué un test PCR ou antigénique ou encore si elle a déjà contracté la Covid.

Il ne s'agirait donc plus de conditionner les voyages à la simple vaccination. Si le texte est voté, tous les pays devront l'appliquer tel quel. Si un État décide d'une quarantaine ou d'un test supplémentaire, le pays devra justifier cette décision auprès de la commission européenne.

À écouter également dans ce journal

Justice - Nouveau procès pour Nicolas Sarkozy, dans l'affaire Bygmalion cette fois. L'ancien chef de l'État est soupçonné d’avoir laissé filer les comptes de sa campagne bien au-delà du plafond légal.

Carte d'identité - La nouvelle carte d'identité numérique sera lancée cet été en France. Plus petite, elle embarque des données numériques et doit servir de socle à la future identité numérique sécurisée de l'État.



Île-de-France - Jean Castex s'est exprimé sur l'hypothèse d'un reconfinement de l'Île-de-France. D'après les informations de RTL, un confinement pour la semaine et pas seulement le weekend est envisagé.