publié le 15/03/2021 à 12:12

"Je reste pas plus longtemps ici, rendez-vous à Tokyo", "Nouvelle-Zélande ou Sydney, j’hésite", de nombreux messages de ce type trainent sur les réseaux sociaux, signe de l’envie de se rouler sur une plage chaude en mangeant des chouchous sous les tropiques, signe aussi que les messages officiels passent mal de temps en temps.

En effet, jeudi dernier tombe un communiqué du gouvernement. À dater de vendredi 12 mars, "il ne sera plus nécessaire de justifier d’un motif impérieux pour les déplacements en provenance ou vers l’Australie, la Corée du Sud, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et Singapour, du fait de la diffusion très large du variant britannique en France et de la situation sanitaire spécifique de ces pays", a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

Est-ce pour autant une invitation à faire sa valise et partir vers le lointain ? Pas vraiment puisque l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont leur frontières fermées, Israël ne veut pas de va et vient, le Japon restreint le nombre de touristes et la Corée du Sud demande aux voyageurs français de s’enregistrer pour des visas court séjour. On ne peut pas vraiment dire que la levée des motifs impérieux soit un passe-droit pour jouer au Phileas Fogg.

Une mesure destinée aux Français expatriés

Cette mesure concerne en réalité les Français expatriés. Depuis le 1er février, tous les voyages entre la France et les pays en dehors de l'espace européen sont soumis à des "motifs impérieux" d'ordre personnel ou familial, médical et professionnel. Si ce voyage permet de continuer son activité économique, si il y a une urgence médicale ou si, dans le cadre d'un couple marié/pacsé, un des deux vit à l’étranger ou est divorcé, cela rendre dans le cadre des motifs impérieux.

Depuis le 12 mars, la facilité de voyager s’adresse en priorité à eux comme l’explique le Figaro. Le journal a contacté le ministère des affaires étrangères qui confirme "les motifs impérieux pour les pays de l’espace extra-européen ont posé d’énormes contraintes aux communautés françaises expatriées et aux couples binationaux. Par la suppression de ces motifs impérieux, une famille française résidente à Singapour pourra, par exemple, rentrer en France sans justification". Une politique familiale du voyage.

En dehors de certains pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud, il est difficile de sortir du territoire français pour le loisir, et les motifs impérieux comme les tests PCR de 72 heures restent la norme. L’union européenne travaille à un certificat vert numérique pour cet été pour de grands voyages dans l’union européenne. Le dépaysement est au coin de la rue.